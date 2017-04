VS-Obereschach Das Dorffest-Programm für Obereschach steht

Die Obereschacher haben sich für ihre Besucher wieder einiges einfallen lassen. Festbetrieb startet am 24. Juni

VS-Obereschach (nj) Bereits weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen für das 16. Obereschacher Dorffest, das vom 24. bis 26. Juni wie üblich im Bereich Johanniterweg und Kirchberg stattfinden wird. Obwohl die vorbereitenden Sitzungen des Dorffestgremiums, das aus je zwei Vertretern der teilnehmenden Vereine und Institutionen besteht, etwas holprig begannen, da für den ausgeschiedenen Vize-Vorsitzenden Ernst Matthes kein Nachfolger gefunden werden konnte, ist es inzwischen gelungen, wieder ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Bereits jetzt läuft ein Fotowettbewerb mit dem Titel: „Obereschach – in Szene gesetzt“, bei dem originelle, digitale Bilder aus dem Ort im Rathaus bis zum 21. Mai abgegeben werden können, wobei die originellsten Bilder prämiert und mit einem Preis ausgezeichnet werden.

Das Fest startet am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr mit dem Einzug der Musik- und Trachtenkapelle auf der Festmeile und der Dorfmeisterschaft im Kübelspritzen. Auch ist für den Sonntagmorgen, 25. Juni, um 10 Uhr auf der Festbühne wieder ein ökumenischer Gottesdienst und den ganzen Sonntag über Darbietungen auf der Festbühne sowie Kinderreiten am Sonntag und Montag vorgesehen. Am Montag, 26. Juni sind wieder ein Kindernachmittag und die Verlosung der Tombola geplant.