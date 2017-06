Villingen-Schwenningen Das Dorffest Obereschach ist startklar

Dreitägiges Fest von Samstag bis Montag in der Dorfmitte beim Johanniterweg. Auch eine Fotoausstellung über Obereschach gehört dazu.

Die Zelte sind aufgestellt, die Garagen bezogen, die Holzbrücke über die Eschach gebaut und die Festbühne aufgestellt. Jetzt kann das 16. Obereschacher Dorffest am Samstag, 24. Juni, in der Dorfmitte im Johanniterweg, am Kirchberg und beim Feuerwehrgerätehaus beginnen.

Und den Wetterprognosen zufolge sollte auch über das dreitägige Fest das herrliche Sommerwetter anhalten, nachdem in den letzten Jahren Gewitter und Regenschauer immer wieder einmal den Vereinen und Institutionen in die Quere kamen. So können am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr, wenn die Musik- und Trachtenkapelle auf der Festmeile einmarschiert ist, Ortsvorsteher Klaus Martin und Robert Mosbacher als Vorsitzender des Dorffestgremiums beruhigt das erste Fass Bier anstechen. Namhafte Gäste haben bereits ihren Besuch angesagt. Ins Schwitzen geraten dürften anschließend dafür die Teilnehmer an der Dorfmeisterschaft im Kübelspritzen, obwohl es sich dabei um einen recht feuchten Wettbewerb handelt. Da es die Feuerwehr aber gewohnt ist, mit Hitze umzugehen, werden sie bei diesem Kräftemessen mit den anderen Vereinen als Favoriten gehandelt, zumal sie ihren Sieg vor zwei Jahren wiederholen wollen.

Für viele Besucher interessant dürfte auch die Fotoausstellung im Vereinshaus „Alte Schule“ mit dem Thema „Obereschach in Szene gesetzt“ werden, die an allen drei Festtagen zu besichtigen ist. Am Sonntag, 25. Juni, beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst auf der Festbühne, bevor den ganzen Tag über bei den einzelnen Vereinen und Institutionen etwas geboten ist, wobei für die Kinder Pony-Reiten angeboten wird.

Am Montag, 26. Juni, sind ab 14.30 Uhr die Kinder zu einem Kindernachmittag eingeladen, der vom Obereschacher Kindergarten und von Vereinen organisiert wird, bevor um 16 Uhr die Handwerker zum traditionellen Vesper kommen. Um 19 Uhr findet dann auf der Festbühne die Ziehung der Lose für die große Tombola statt und anschließend ist der fröhliche Ausklang bei allen teilnehmenden Vereinen und Institutionen angesagt.