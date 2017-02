Villingen-Schwenningen Dannemer Zunftball lässt die Halle in Tannheimerbeben

Pralles Programm in Tannheim ideenreich und humorvoll serviert.

Dass die Fasnet aus dem dunklen Tann des Schwarzwaldes bricht, konnten die Besucher der voll besetzten Festhalle in Tannheim hautnah spüren. Die Osemalis stürmten mit lautem Geschättere die Halle und ratzfatz brodelte die Stimmung für die nächsten vier Stunden am Siedepunkt. Das pralle Programm wurde in kleinen Häppchen gleich einer Zeitreise aus dem Mittelalter bis in die Zukunft ideenreich und humorvoll serviert.

Gleich zu Beginn begeisterten die Mini-Garde, die Teenie-Garde und die Gardemädels mit ihren traditionellen Tanzeinlagen das närrische Publikum. Eingelagert die obligatorische Erinnerung an die Herkunft des Osemalis – der schabernaktreibende Geist vom Oseberg wirbelte förmlich durch die Halle.

Was dann die Narrenschar in der Halle geboten bekam, verdiente einmal mehr das Prädikat: Super. Alle Akteure gaben ihr Bestes und selbst wenn der Osemaligeist am Mikrofon seine Streiche spielte, der Stimmung tat das keinen Abbruch. Zum Auftakt gab der Akkordeonverein eine gute handvoll Dannemer Buure, die statt des Feldes lieber die Mitbürger eindeutig-zweideutig unter den Rechen nahmen. Lud dieser Beitrag musikalisch auch zum Mitsingen ein, hieß es beim folgenden Kinoauftritt der Osemalis aufpassen, damit man ja nichts verpasst. Ob Autorennen, langatmige Pressekonferenz, Tennisevent oder Rockkonzert: Auf der Leinwand des Osemalikinos 2017 herrschte brutalstmöglicher Programmwechsel im Sekundentakt.

Nicht einfach hatten es der neue Dannemer Polizischt Guido Ganser und die Reinigungsdame Sonja Windhövel. Was so alles Spaßiges z' Danne passiert isch, man glaubt es kaum. Eine wahre Augenweide dann das Osemali-Männer-Ballet. Sämtliche Bauchtanzschulen dieser Welt würden jeden einzelnen Akteuer sofort als Solotänzerin enga- gieren – die Zugaberufe unterstrichen diesen gelungenen Beitrag. Wer wird neue Narrenmutter? Diese Frage stellten sich die Schesäwiiber Kathrin Ebner und Christina Durler und suchten mit einem wahren Wust von Plastiktüten wortspielreich nach einer gelungenen Lösung: Angesichts der C&A-Tasche: Christian und Anja sollen es nochmal machen.

Künstlerisch wertvoll auch das turbulente Schattenspiel der Elferratssfrauen, galt es doch den recht komplizierten Tagesablauf eines Ehepaares hinter der Leinwand darzustellen – was da nicht alles durch die Gegend flog. Auf Kinderstühlen dann Kathrin Ebner und Manuel Merz: Kindermund tut Wahrheit kund – eine alte Weisheit, die manchen Lacher zum Kracher werden ließ. Dazwischen die Harlekins der Gardemädels – perfekt getanzt und ohne Zugabe gab es keinen Abmarsch. Und zu guter Letzt ein Hoch auf die Baustellen in Tannheim. "I hahn ä Idee!", so der Slogan der beiden trotteligen Bauarbeiter – und diese waren gefolgt von Pannen, Pech und Pleiten. Pyrotechnik und Akrobatik an der Leiter sorgten für Muskelkater in den Lachmuskeln.