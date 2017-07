Villingen-Schwenningen Dank Villinger Ingenieur: Kunstherz schlägt wie von Zauberhand

Ein Villinger hat die Lösung für die Energieversorgung von Herzpumpen. Die haben nämlich bislang noch ein gefährliches Problem. Die neue drahtlosse Stromversorgung aus dem Schwarzwald startet jetzt an einer Universität in die Erprobungsphase.

Im Dezember 2016 berichtete der SÜDKURIER über die selbst gestellte Aufgabe des Villinger Elektronikentwicklers Markus Rehm. Er hatte einen mit 50 000 Euro dotierten Förderwettbewerb der EU gewonnen und forschte mit diesem Geld an seinem Lieblingsthema, der kontaktlosen Energieübertragung.

Die Aufgabenstellung für den Tüftler Markus Rehm lautete auf der Grundlage seiner bereits patentierten Lösungen in der drahtlosen Energieübertragung eine Methode zu entwickeln, die es ermöglichen würde Akku, die einem Menschen unter die Haut implantiert wurden, kontaktlos aufzuladen. Die Lösung dieser Aufgabe, die seit vielen Jahren auf der Agenda vieler Entwicklungslabore steht, soll helfen Leben zu retten und herzkranken Menschen eine neue Perspektive zu geben.

Menschen, die unter Herzinsuffizienz leiden, müssen oftmals lange Zeit auf ein Spenderherz warten und werden solange durch den Einsatz einer künstlichen Herzpumpe am Leben erhalten. Diese Pumpen gelten als sehr zuverlässig, benötigen aber viel Energie. Diese Energiezufuhr, die durch die Haut über einen Draht erfolgt, ist aufgrund der Infektionsgefahr bislang immer noch der Schwachpunkt in diesem System.

"Das war natürlich eine äußerst sympathische Aufgabenstellung", erzählt der Entwickler, der nach seinem Studium von 1990 bis 1998 bei Thomson Brandt mit der Optimierung von elektronischen Geräten befasst war. Jetzt hat Markus Rehm diese reizvolle Aufgabe in nicht einmal sechs Monaten intensiver Forschung gelöst und soweit zum Abschluss gebracht, dass man an der Technischen Universität in Cottbus in eine Erprobungsphase gehen kann.

In einem sechswöchigen Dauerstresstest für den von Rehm entwickelten Demonstrator sollen nun die Alltagstauglichkeit und die notwendige Zuverlässigkeit geprüft werden. Medizintechnik-Experten bezeichnen die Entwicklung jetzt schon als sensationell. Seinen Demonstrator hat Markus Rehm selbstverständlich höchstpersönlich nach Cottbus gebracht.

Aber nicht nur die Medizintechnik hat Interesse an dieser Entwicklung, mittlerweile flattern Anfragen auch aus den Bereichen Automotive, aus dem Maschinenbau und der Luftfahrt auf den Tisch des Villinger Ingenieurs. Ein Businessplan wurde erstellt und für den Herbst ist mit Investorengeld die Gründung einer eigenen "Gesellschaft für drahtlose Energieübertragung in der Medizintechnik" mit Sitz in Berlin geplant.

Für Markus Rehm steht allerdings fest, dass er nicht als Geschäftsführer fungieren möchte. "Meine Liebe und meine Leidenschaft gehören der Lehre und der Forschung", schwärmt er und ergänzt: "Ich habe immer noch genügend verrückte Ideen, und wenn ich von meiner Entwicklungsarbeit leben kann, dann habe ich mir einen Traum erfüllt."

Zur Person

Markus Rehm wurde in Villingen geboren, studierte von 1986 bis 1990 an der Fachhochschule in Furtwangen Elektronik und Regeltechnik. Es folgte eine Zeit im Forschungs- und Entwicklungslabor bei Thomson Brandt. Nachdem das Villinger Labor aufgelöst wurde machte Markus Rehm sich mit seinem Ingenieur Büro selbständig. Neben seinem Beruf, den er immer mit Schwerpunkt auf die Entwicklung ausüben möchte, ist er immer wieder gerne auch als Gastreferent an der Fachhochschule Furtwangen Campus VS-Schwenningen tätig.