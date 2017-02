Villingen-Schwenningen Daniel Günther ist neuer Chef im Seniorenzentrum Im Welvert

Der ehemalige Krankenpfleger und Betriebswirt löst Monika Materna ab.

Villingen-Schwenningen (in) An ein neues Gesicht werden sich die Bewohner des Seniorenzentrums Im Welvert ab sofort gewöhnen müssen. Daniel Günther ist neuer Leiter des Hauses an der Konrad-Adenauer-Straße 6-8, das unter der Verwaltung der Zieglerischen steht.

Vorfreude auf Heimat

Monika Materna, die das Haus mit aufgebaut und in den vergangenen eineinhalb Jahren geleitet hat, geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wie sie bei der Abschiedsfeier am heutigen Freitag erklärte. Es ziehe sie zurück ins Oberschwäbische und sie freue sich auf ein neues Tätigkeitsfeld in Ravensburg. Dort wird sie als fachliche Referentin auch weiterhin für die Zieglerischen tätig sein.

Heute wurde mit Daniel Günther ihr Nachfolger begrüßt. Der gelernte Krankenpfleger und studierte Betriebswirt lebt mit seiner Familie in Rottweil und hat zuletzt ein Haus der Zieglerischen in Aldingen geleitet. Davor war er lange Zeit im Krankenhaus als Pfleger tätig und hat zwischendurch auch einmal als Archäologe gearbeitet.

"Sehen Sie es mir nach, wenn ich eine Weile brauche, um all ihre Namen zu behalten", wies er die Bewohner des Seniorenzentrums auf sein schlechtes Namensgedächtnis hin. Aber, so Günther, seine Türe stehe immer weit offen, wenn es um die kleinen und großen Sorgen der Bewohner des Hauses gehe. Von den etwa 90 Plätzen in 50 Wohnungen sind derzeit noch nicht alle belegt. Alle Wohnungen befinden sich im privaten Eigentum und die Zieglerischen treten als Betreiber und Verwalter auf.

Seit 2015 in Betrieb

Die Zieglerschen sind ein diakonisches Unternehmen mit Hauptsitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Gegründet vor mehr als 175 Jahren, betreibt das Mitglied des diakonischen Werkes heute Kliniken, Seniorenzentren, Schulen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Internate, Kindergärten, Therapiezentren, Beratungsstellen und vieles mehr an rund 60 Standorten zwischen Stuttgart und Bodensee. Das Haus in VS-Villingen wurde im August 2015 in Betrieb genommen und bietet innenstadtnahes betreutes Wohnen und Betreuung in allen Pflegestufen.