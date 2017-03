Villingen-Schwenningen DLRG-Orstverband: Notlösung für Ausbildungsleiter

Bis 2018 über eine Neubesetzung des Postens des Ausbildungsleiters abgestimmt werden kann, hat sich der Vorstand der DLRG-Ortsgruppen darauf geeinigt, die Aufgaben kommissarisch auf vier Mitglieder zu verteilen.

Knapp neun Monate nach der Fusion der Ortsgruppen Villingen und Schwenningen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) steht die Gemeinschaft vorerst ohne Ausbildungsleiterin da. Martina Brinkmann legte ihr Amt zu der diesjährigen Hauptversammlung nieder. Da der Vorstand im Vorfeld keine Nachfolge finden konnte, stimmten 40 stimmberechtigte Mitglieder auf der Versammlung dem Antrag des Vorstandes zu, das Aufgabengebiet bis zum Jahr 2019 kommissarisch auf vier Mitglieder zu verteilen. Folglich werden sich Heidi Heilmann, Silke Kremeli, Katharina Irmer und Stefan Graner die Lasten künftig teilen. Auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr wird allerdings eine Wiederbesetzung der Position möglich sein.

Der Wasserrettungsdienst, Katastrophenschutz, Wach- und Sicherungsdienste, sowie die Schwimmausbildung für Kinder und Erwachsene, das sind die Aufgaben der DLRG. Gemeinsam mit den anderen Ortsgruppen musste die Ortsgruppe VS analog zu 2015 auch 2016 im Bezirk Schwarzwald-Baar zu vier Alarmierungen ausrücken. Neben diesen Rettungen von Personen im Wasser standen zwei technische Hilfeleistungen und ein Sicherungsdienst an.

Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte aus den Bereichen der Strömungsrettung, Boot und Tauchen im Einsatz. Bei der Ausbildung leisteten 45 ehrenamtliche Trainer 550 Übungsstunden, darunter alleine an sechs Tagen wöchentlich die Schwimmausbildung im Villinger Hallenbad oder dem Bad der Friedensschule in Schwenningen. Finanziell steht die Ortsgruppe mit einem Gewinn von 4200 Euro gut da. Am 25. Mai feiert die Ortsgruppe ihr Vatertagsfest ab elf Uhr im Schwenninger Vereinsheim.

