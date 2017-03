Villingen-Schwenningen DJs legen ihre Musik von Vinyl im Jazzkeller auf

Simeon Köhler und Gunnar Frey verbindet eine Leidenschaft, Musik von Vinyl empfinden die Djs als ganz besonderes Erlebnis.

Villingen-Schwenningen (in) Simeon Köhler alias Dj Peter Tröte Surd und Gunnar Frey, den man als Dj Taste kennt, verbindet eine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft ist "Musik von Vinyl", und das heißt, die beiden legen immer wieder gerne Schallplatten auf den Plattenteller und kennen dabei eigentlich keine musikalischen Grenzen.

Immer wieder trifft man die beiden Vertreter einer "langsamen Art" Musik zu genießen in der Villinger Turmstube, wenn sie ihre Leidenschaft mit den Gästen teilen. Meist legen die beiden Djs dann Soul oder Rock auf und haben in aller Regel ein begeistertes Publikum auf ihrer Seite. "Denn Musik der langsamen Art bezieht sich auf die Art, wie man Musik genießt", erklärt Simeon Köhler. Heute sei jeder Zweite fast mit irgendeinem Ohrstöpsel unterwegs und er bezweifle, dass man bei dieser Dauerberieselung Musik überhaupt genießen kann.

Musik von Vinyl auflegen bedeutet nach der Philosophie der beiden, man muss sich schon in der Planung darüber Gedanken machen, was an diesem Abend angesagt sein wird. "Wir haben keine Festplatte voller Songs dabei, die man nach Belieben abrufen kann", so die beiden Musikenthusiasten, "wir limitieren uns im Grunde selber." Dafür werde Musik wieder zum Erlebnis und zum bewussten Genießen.

Im Moment freuen sich die beiden, demnächst im Villinger Jazzkeller auflegen zu können. Am 31. März ist es soweit und da man dort platzmäßig doch sehr eingeschränkt sei, laufe aktuell der Vorverkauf für diesen Abend. Tickets erhält man ausschließlich in Gunnars Soundservice in der Färberstraße 12 in Villingen.