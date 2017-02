VS-Villingen DFB-Junior-Coaches am Romäus-Gymnasium: Die Trainer von morgen entstehen schon heute

Am Romäus-Gymnasium wurden 22 Jugendlichen auf ihre Aufgaben als künftige DFB-Junior-Coaches vorbereitet.

Die Fußballtrainer von morgen entstehen schon heute: 22 Jugendliche wurden in der Sporthalle des Romäus-Gymnasiums auf ihre Arbeit als DFB-Junior-Coach vorbereitet. Die Schule ist ein Partner des Deutschen Fußballbundes.

Bereits zum dritten Mal veranstalten Tobias Hummler und Armin Stoll das Ausbildungsprogramm und es gibt bereits 40 erfolgreiche Absolventen. Von ihnen ist heute die Hälfte im Einsatz, zum Beispiel in Schulen und Vereinen. "Durch das Zertifikat haben sie die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in Schulen zu betreuen", erklärt Hummler. Er ist überrascht von der Anzahl an Bewerbungen in diesem Jahr: "Wir mussten sehr viele Leute ablehnen." Für die Junior-Coach-Ausbildung wurden neben Schulen in Villingen auch in Donaueschingen, Trossingen und Königsfeld geworben. Unter den diesjährigen Kandidaten sind vier Mädchen.

Nach zwei Stunden Theorieunterricht darf endlich gekickt werden. Zuvor gibt es noch ein paar motivierende Worte vom Spezial-Gast André Herbst. Der ehemalige Trainer des Vereins Deutscher Jugendkraft (DJK) möchte den Kindern ihre Aufgabe bewusst machen. "Als Trainer habt ihr immer eine Verantwortung", sagt er: "Die Jungs sollen Spaß am Trainieren haben und dabei auch noch was lernen. Ihr seid für eure Gruppe verantwortlich." Armin Stoll hat gern einen besonderen Gast dabei. "Letztes Jahr hatten wir Kai Brünker vom SC Freiburg dabei", erzählt er.

Aber das Programm soll sich nicht nur auf Fußball beschränken, sondern auch Begeisterung für Bewegung schaffen, meint Stoll. "Wir wollen zudem vermitteln, wie man sich Sport zunutze machen kann." Die Trainer investieren viel Zeit in die Ausbildung der jungen Fußballenthusiasten. "Wir haben bestimmt 80 Stunden Freizeit in die Ausbildung gesteckt", sagt Stoll. Tobias Hummler ist erstaunt von der Persönlichkeitsentwicklung seiner Absolventen. "Wir haben einen Junior-Coach, der als A-Jugend Spieler die B-Jugend trainiert. Über ein halbes Jahr ist er als Person so daran gewachsen und hat an Enthusiasmus gewonnen, dass er danach kaum wiederzuerkennen war", erzählt er. Das allerwichtigste des Trainings ist jedoch: Der Spaß am Kicken – und der scheint stetig zu wachsen.