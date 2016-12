Villingen-Schwenningen Countdown für Narrentreffen läuft: Große Zähringer-Schau in der Rietstraße geplant

Eine Bühne, aufgebaut im Spitz des Riettors, wird ein Höhepunkt sein, beim großen Zähringer Narrentreffen Ende Januar sein. Eine kurze Vorausschau auf das Wochenende, das gleichzeitig die erste Großveranstaltung im Jubiläumsjahr darstellt.

Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle sitzt an einem Mittwoch um kurz nach halb zwölf in seinem Büro im zweiten Stock des Rathauses mit Münsterblick und muss unweigerlich vor Freunde grinsen, wenn er an die Eröffnungsveranstaltung des Zähringer Narrentreffens Ende Januar denkt: "Wir bauen eine Bühne in den Spitz des Riettors und über der Bühne prangt eine riesige Leinwand." Ulrike Eichert, Abteilungsleiterin und für die Organisation des Treffens maßgeblich verantwortlich, nickt. "Das wird einer der Höhepunkte werden", sagt sie. Während dessen zeigt die Uhr auf der Homepage des Zähringer Narrentreffens exakt noch 31 Tage 3 Stunden 1 Minute und 10 Sekunden.



Die Bühne im Tor: Zwei Stunden, nachdem dieser Countdown abgelaufen ist, am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr, ist es soweit: die Dörr-Brüder spielen am Riettor, anschließend wird Thomas Herzog-Singer auf die Leinwand Impressionen der Fasnet projizieren. Und auf der Bühne werden Gunther Schwarz, Henry Greif, Klaus Richter, Alexander Brüderle und Anselm Säger in einem selbst geschriebenen Theaterstück die Geschichte der Fasnet und der Stadt VS darbringen. Übertragen wird das alles ebenfalls auf der Leinwand. Wöhrles einzige Sorge: "Es darf nicht schneien." Ist die Sicht zu schlecht, fällt die Show aus. "Einen Plan B gibt es nicht", sagt Wöhrle.

Die Organisation: 38 Gruppen aus neun Zähringerstädten, dazu Vertreter der beiden Partnerstädte, werden am Samstagnachmittag anreisen und durchs Städtle laufen. Jede Gruppe hatte die Wahl, ob sie in einem Hotel oder in der Massenunterkunft schlafen möchte. Rund 200 Gäste werden für das Wochenende nun in einer Schulturnhalle untergebracht. Jede der 39 teilnehmenden Zünfte aus VS hat eine Patenschaft für eine Gast-Zunft übernommen. Je zwei Vertreter der Vereine werden ihre Gast-Zunft am Bus abholen, ihr die Unterkunft zeigen und abends gemeinsam im Stüble feiern. "Ich habe die Hoffnung, dass so ein dauerhaftes freundschaftliches Verhältnis entsteht", sagt Wöhrle.

Die Stüble : 15 Stüble wird es geben, alle an der Fasnet üblichen und dazu noch eines von der Feuerwehr und eines im Martin-Luther-Haus, organisiert von der Evangelischen Gemeinde. "Es soll ein Fest der Begegnung werden", das sagt Wöhrle immer wieder.

Die Kosten: Das Budget von 125 000 Euro ist aufgebraucht. Am teuersten ist immer der Straßendienst, sagt Wöhrle. Zweitgrößter Kostenpunkt: die Technik für die Beschallung der Rietstraße bei der Eröffnungsfeier. Danach kommen die Kosten für das Sicherheitspersonal.

Das Budget von 125 000 Euro ist aufgebraucht. Am teuersten ist immer der Straßendienst, sagt Wöhrle. Zweitgrößter Kostenpunkt: die Technik für die Beschallung der Rietstraße bei der Eröffnungsfeier. Danach kommen die Kosten für das Sicherheitspersonal. Die Helfer: 30 städtische Mitarbeiter haben sich freiwillig für einen Einsatz am Wochenende gemeldet, dazu kommen die Mitarbeiter des Haupt- und Personalamtes, die das Treffen maßgeblich organisiert haben. Die Aufgaben reichen von Garderobendienst bis Maskenannahme. Etwa 500 Mitglieder der Vereine werden an den Ständen am Wochenende im Einsatz sein. Die Patenkompanie der Panzergrenadiere in Stetten am kalten Markt unterstützt zusätzlich beim Auf- und Abbau.

