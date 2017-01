Christoph Hess derzeit nicht verhandlungsfähig

Strafprozess wegen Untreue vom Villinger Amtsgericht bis auf Weiteres ausgesetzt. Richterin will weiteres Gutachen einholen. Einstellung des Verfahrens durchaus denkbar

Christoph Hess (45) ist nach Feststellung des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen derzeit nicht verhandlungsfähig. Daher wurde der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Villinger Hess AG wegen Untreue gestern bis auf Weiteres ausgesetzt. Nicht auszuschließen ist, so verdeutlichte Richterin Anja Mannhart, dass das Verfahren wegen Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten in Gänze eingestellt werden muss.

Stundenlange nichtöffentliche Verhandlungen prägten gestern den Prozessauftakt gegen den ehemaligen Chef des Villinger Leuchtenherstellers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmer vor, er habe in zahlreichen Fällen private Ausgaben, etwa Handwerksarbeiten an seinem Privathaus sowie Flüge mit der Familie, widerrechtlich über die Firma abgerechnet und sich damit der Untreue schuldig gemacht. Doch zur Verhandlung über diese Vorgänge kam es gestern erst gar nicht.

Hess erschien braungebrannt mit seinem Münchner Strafverteidiger Hartmut Girshausen und seinem gesetzlichen Betreuer Hartung Schreiber im Gerichtssaal in Villingen. Zuvor hatte er die im Treppenaufgang wartenden Fotografen ausmanövriert, in dem er mit dem Aufzug zum Gerichtssaal fuhr, in dem Fotografierverbot herrschte. Nach Feststellung der Personalien durch die Richterin wurde die Öffentlichkeit – neben den Medienvertretern auch ein halbes Dutzend privater Beobachter – gleich wieder ausgeschlossen. Die Verteidigung plädierte auf Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten. Die Details wurden im Gerichtssaal unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, da sie nach Feststellung des Gerichts die schützenswerte Privatsphäre des Angeklagten berühren.

Bekannt ist aber, dass Hess seit rund zwei Jahren mit der Begründung einer psychischen Erkrankung unter gesetzlicher Betreuung, einer Art Vormundschaft, steht.

Wie Richterin Anja Mannhart am Ende des Verhandlungstages ausführte, hat ein Gutachter festgestellt, dass der Angeklagte nur "eingeschränkt verhandlungsfähig sei". Er sei nur verhandlungsfähig, wenn die Öffentlichkeit vom Prozessgeschehen komplett ausgeschlossen werde. Die Richterin stellte dazu fest, sie vertraue dem Urteil des Gutachters, der erfahren und zuverlässig sei. Da aber eine vollständige nichtöffentliche Prozessführung nach deutscher Gerichtsverfassung nicht zulässig sei, habe sie die Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten festgestellt.

Wie geht es weiter? Das Gericht werde nun ein weiteres Gutachten einholen, kündigte die Richterin an. Darin soll die Dauer der Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten festgestellt werden. Bis zum Ergebnis des Gutachtens werde das Strafverfahren ausgesetzt. "Falls das Gutachten die dauerhafte Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten ergibt, müsste das Verfahren sogar ganz eingestellt werden", erläuterte die Richterin.

Bei dem Prozess am Amtsgericht handelt es sich um einen Randkomplex des noch nicht eröffneten Hauptverfahrens, das beim Landgericht Mannheim anhängig ist. Die Staatsanwaltschaft wirft den ehemaligen Vorständen der Hess AG, Christoph Hess und Peter Ziegler, schwere betrügerische Wirtschaftsstraftaten im Zusammenhang mit dem Börsengang der Hess AG im Jahr 2012 vor. Sollte Hess demnächst eine dauerhafte Verhandlungsunfähigkeit attestiert werden, so schlussfolgern Prozessbeobachter, müsste er sich möglicheweise auch nicht mehr im Hauptverfahren verantworten und wäre strafrechtlich aus dem Schneider.

Die Chronologie eines Wirtschafts-Krimis

Im Herbst 2012 kündigt die Hess AG den Börsengang an. Was nach einer Erfolgsgeschichte aussieht, entwickelte sich zu einem Wirtschaftskrimi und zur Insolvenz der Aktiengesellschaft.