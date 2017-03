VS-Villingen Christlicher Erlebnistag für Kinder

Kindergottesdienst plus in der Pauluskirche befasst sich mit der Nächstenliebe.

VS-Villingen – Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter stand im Mittelpunkt des Kindergottesdienstes plus, zu dem die evangelischen Innenstadtgemeinden eingeladen hatten. Zahlreiche Kinder waren gekommen und so herrschte ein lebhaftes Treiben in und um die Pauluskirche an der Waldhauser Straße.

Nach der Begrüßung durch Gemeindediakon Werner Ullrich und dem gemeinsamen Frühstück konnten sich die Kinder zunächst bei einigen Spielen im Freien austoben, was angesichts des herrlichen Wetters besonders viel Spaß machte. Beim Gottesdienstteil konnte man Mitarbeitende und Konfirmandinnen in einer lebhaften Erzählpantomime erleben. Aufgeregt verfolgte die Kinderschar, wie ein Mann von Räubern überfallen wurde und zunächst keine Hilfe fand. Erst ein Fremder, ein Samariter, half dem Verletzten, versorgte seine Wunden und brachte ihn zu einer Herberge.

Sehr schnell merkten die Kinder, dass diese Geschichte auch heute noch ganz aktuell ist. Nächstenliebe – so erfuhren die Kinder – gilt nicht nur der Familie und den Freunden. Sie gilt allen Menschen, auch den Fremden und sogar den Feinden. In Kleingruppen konnten die Kinder anschließend die Geschichte noch einmal kreativ umsetzen und vertiefen.

Da entstanden bunte Landschaften, auf denen die Geschichte nachgespielt werden konnte, und Drehscheiben, die die Geschichte auf andere Art erzählte. Bunt verzierte Kerzen und bemalte Taschen machten deutlich, dass die Menschen auf der ganzen Welt zusammengehören und füreinander da sein sollen. Zum Abschluss versammelten sich noch einmal alle in der Kirche, um die Ergebnisse der einzelnen Gruppen zu bewundern. Nach dem Fürbittgebet, dem Vaterunser und dem Segen traf man sich zum Gruppenfoto.