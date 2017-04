Villingen-Schwenningen Cholerik und Einfalt als großes Bühnevergnügen

Gastspiel von Hannes und der Bürgermeister in VS-Villingen. Die beiden Darsteller Karlheinz Hartmann und Albin Braig sind seit über 30 Jahren ein eingespieltes Team.

VS-Villingen – Es ist die wahrscheinlich berühmteste Amtsstube Süddeutschlands. Und wenn der leicht zur Cholerik neigende Bürgermeister mit hochrotem Kopf ein lang gezogenes "Hanneees!!" ruft, dann hält es das Publikum vor Lachen schier nicht mehr auf den Stühlen, respektive im Theatersessel. An zwei Abenden boten Hannes und der Bürgermeister im Theater am Ring bestes Volkstheater mit dem schlitzohrigen Amtsboten Hannes und dessen leidgeprüftem Bürgermeister.

Das Schema ist den Fans der beiden Kabarettisten hinlänglich bekannt. Der Bürgermeister macht es sich in seinem Bürgermeistersessel bequem und versucht, seine Amtsgeschäfte zu erledigen. Dabei ist er ohne seinen treuen, aber etwas einfältigen Amtsboten Hannes praktisch aufgeschmissen. Der hat für jede Situation und jede Lebenslage nicht nur die passende Lösung parat, sondern weiß die Schwächen seines oft sich selbst überschätzenden Gegenübers geschickt für sich zu nutzen. Dass die Gespräche dabei die eine oder andere Wendung nehmen, ist fester Bestandteil der Sketche. Ob es um Prozessoptimierung geht, um die Neuregelung der Besuchszeiten der Gemeindesauna oder die Beschaffung der neuen Büromöbel – die Sketche leben von der Situationskomik und den Wortverballhornungen des Amtsboten, der mit seiner Bauernschläue die Dinge stets in die richtige Richtung zu drehen weiß. Urkomisch der Sketch, in dem Hannes die alten Büromöbel aus dem Büro räumt, bevor die neuen Möbel geliefert werden. Dass er dem Bürgermeister einen niedrigen Kinderstuhl, sich selbst einen hohen Barhocker besorgt, von dem aus er auf seinen "erniedrigten" Chef herabblickt, steht stellvertretend dafür, wer in der Amtsstube wirklich das Sagen hat.

Auch wenn der Bürgermeister mit Kraftausdrücken wie "Schofseggel" und "Grasdackel" nicht hinterm Berg hält.

Und natürlich wartet nicht nur Hannes, sondern auch die große Fangemeinde im vollbesetzten Theater am Ring nur darauf, dass der Bürgermeister die Schnapsflasche aus seinem Schreibtisch holt und sich und seinem Amtsboten bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ein Gläschen einschenkt.

Was im Fernsehen funktioniert, funktioniert live auf der Bühne erst recht. Karlheinz Hartmann als Bürgermeister und Albin Braig als Hannes sind ein perfekt eingespieltes Team. Jeder Gesichtsausdruck, jede Grimasse sitzt. Das Publikum erlebte einen vergnüglichen Abend. Musikalisch sorgte die Hausband von Hannes und der Bürgermeister, die in der schwäbischen Mäulesmühle in Stuttgart beheimatet sind, Herr Stumpfes Zieh- und Zupf-Kapelle, zwischen den Sketchen für gute Laune mit ihren Mundartliedern.

Alte Schulfreunde

Hannes und der Bürgermeister treten bereits seit über 30 Jahren gemeinsam auf. Seit Mitte der 1990er Jahre werden die Sketche regelmäßig im SWR-Fernsehen gezeigt. Die beiden Akteure, Karlheinz Hartmann als Bürgermeister und Albin Braig als Amtsbote Hannes, kennen sich bereits eit ihrer Schulzeit. (spr)