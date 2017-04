VS-Herzogenweiler Chance für Herzogenweiler: Wasserleitung bringt die Glasfaser in den Ort

Die Einwohner von Herzogenweiler haben Glück: Die neue Wasserleitung nach Pfaffenweiler macht jetzt schon den Anschluss ans Glasfasernetz möglich. Die Bürger müssen sich aber kurzfristig entscheiden, ob sie die neue Technik fürs schnelle Internet nutzen möchten.

Im Rathaus Sitzungssaal im Rathaus in Herzogenweiler wurde es voll. Zauberwort des Abends war „Glasfaser“. Mit einem Glasfasernetz soll nun auch der kleinste Stadtbezirk Villingen-Schwenningens früher als erwartet ausgestattet werden.

Zu dieser außerordentlichen Sitzung hatten Reinhold Mayer, zuständiger Dezernent für Breitbandversorgung im Landratsamt, Ingrid Vetter vom Zweckverband Breitband sowie Bernd Bichl, Leiter der Stabstelle Breitband der Stadt Villingen-Schwenningen, eingeladen.

Dass alles plötzlich so schnell ging, das kam so: Eine „Backbone-Leitung (Hauptleitung) sollte vom Brigachtal ins Bregtal verlegt werden. Ursprünglich war geplant, das Kabel an Herzogenweiler vorbeizuführen. Da aber beim Bau der neuen Wasserleitung zwischen Pfaffenweiler und Herzogenweiler vorsorglich ein Leerohr für ein Internetkabel mitverlegt wurde, bot es sich an, dieses auch für das Backbone zu benutzen.

Und damit war klar, dass Herzogenweiler ohne große Umstände, quasi nebenbei, mitversorgt werden kann. Allerdings müssen sich mögliche Interessenten schon bis zum 21. April entscheiden, ob sie mit von der Partie sind oder nicht.

Glasfaser sei eine Technologie, die voraussichtlich noch in 50 Jahren Bestand habe, so Mayer und Bichl. Die bisherige Funkanbindung war als Brückentechnologie gedacht und hat ihren Zweck erfüllt. Sie wird weitergeführt für all jene, die sich nicht oder noch nicht für einen Festanschluss entscheiden können.

Als Alternativen für die Vorgehensweise seien möglich: Netzanschluss mit Inbetriebname. Für Letzteres ist dann der Betreiber, die Firma Stiegler, zuständig. Möglich ist auch der bloße Anschluss, ohne aktuelle Nutzung. Das bietet sich an, wenn man gegenwärtig kein Interesse am Internetzugang hat, diesen sich aber für spätere Zeiten vorhalten will. Möglicherweise steigere dies den Wert der Immobilie.

Letzte aber eher unwillkommene Möglichkeit ist die Ablage eines Leerohres auf dem Grundstück, quasi als symbolische Möglichkeit, irgendwann doch den Anschluss zu suchen. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, dass es dann um einiges kostspieliger wird.

Die Privatanschlüsse sind nicht kostenlos, es ist aber möglich, die Grabarbeiten in Eigenarbeit zu leisten. Wichtig sei aber, ein Gewerbe anzumelden als Bedarfsnachweis, falls man eines betreibt, nicht zuletzt wegen der steuerlichen Absetzbarkeit Es gelten auch Nebenerwerbe und Heimarbeit.

Hintergrund

Der Zweckverband Breitband wurde 2014 als Zusammenschluss der 20 Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis gegründet, um die Region großflächig mit schnellem Internet auszustatten. Im Laufe der nächsten Jahre soll hierfür im Landkreis in kommunaler Regie ein marktneutrales Passiv Glasfaser-Höchstgeschwindigkeitsnetz aufgebaut werden. Die Kosten für den Glasfaser-Hauptstrang (Backbone) trägt dabei der Schwarzwald-Baar-Kreis, während Kommunen die jeweiligen Ortsnetze finanzieren.

Die Glasfaser selbst ist zwar nur ein dünner Faden, kann aber Daten schnell in großer Menge übertragen. Die Informationen werden dabei in Lichtimpulse verwandelt und mit Lichtgeschwindigkeit auf die Reise geschickt – mit geringen Verlusten sogar auf weiten Strecken. Damit ist die Glasfaser der herkömmlichen Kupferleitung weit überlegen. (sk)