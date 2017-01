Villingen-Schwenningen Casting für Bürgertheater "Romeo und Julia" beginnt

Das Bürgertheater als ein Höhepunkt beim 1200-Jahr-Stadtjubiläum und es soll die Doppelstädter zusammenbringen. Für das Shakespeare-Stück und für Chöre werden nun rund 100 Darsteller gesucht.

Es soll einer der kulturellen Höhepunkte zum 1200-Jahre-Stadtjubiläum werden. Ein Bürgertheater, das den Shakespeare-Klassiker "Romeo und Julia" aufführt. Dafür werden jetzt bei einem offenen Casting rund 100 Darsteller aus Villingen und Schwenningen gesucht. Aufführung des Stücks ist im September.

Wie der Leiter des Amtes für Kultur Villingen-Schwenningen, Andreas Dobmaier, bei einem Pressegespräch sagte, eignet sich das Stück "hervorragend, um die Gemeinsamkeiten der 817 erstmals urkundlich erwähnten Orte Villingen, Schwenningen und Tannheim darzustellen". Er spielte damit auf die Zusammenlegung der Städte Villingen und Schwenningen 1972 an, die heute noch vor allem bei älteren Bürgern und kommunalpolitisch für Diskussionen sorge.

Das Bürgertheater solle einen Teil dazu beitragen, die Bürger von Villingen und Schwenningen zusammenzubringen. "Es soll sich etwas ganz Neues entwickeln, auch in den Köpfen der Bürger", stellt sich Dobmaier vor. So sollen bei dem Shakespearestück um die beiden verfeindeten Familien eine der beiden Titelfiguren mit je einem Darsteller aus Villingen und aus Schwenningen besetzt werden.

Für die Inszenierung des Stücks wurde der Schweizer Regisseur und Schauspieler Daniel Wahl gewonnen. Der erläutert, welche Art von Darstellern er sucht. "Wir suchen Leute ab 14 Jahren, die einfach Lust und Freude daran haben, Teil dieses Projekts zu werden." Diese Darsteller werden beispielsweise Teil in einem der beiden Bürgerchöre, die die rivalisierenden Familien repräsentieren und begleitender Teil des Geschehens sind. Schauspielerische oder gesangliche Vorkenntnisse seien nicht notwendig. "Die Leute müssen nur sich selbst mitbringen." Auch sei beim Casting kein Vorsprechen notwendig, man brauche weder ein Lied noch einen Text auswendig lernen. "Wir wollen die Leute eher spielerisch kennenlernen."

Susanne Wolf, Kulturpädagogin und künstlerische Projektkoordinatorin bei diesem Bürgertheater, ergänzt: "Eine gewisse Neugierde sollte vorhanden sein." Neugierig ist auch Daniel Wahl, der die Inszenierung davon abhängig macht, "welche Typen von Menschen mitmachen." Während die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Projekt locker gehandhabt sind, verweisen die Veranstalter darauf, dass die Darsteller in einem gewissen Zeitfenster zur Verfügung stehen müssen.

Ab März werde geprobt. "Die Premiere ist am 7. September. Weitere Aufführungen sind vom 8. bis 10. September. An diesen Terminen und in der Endprobenzeit ab 28. August müssen die Teilnehmer verfügbar sein", so Daniel Wahl. Personen, die sich für eine der Titelrollen interessieren, sollten entsprechend mehr Zeitaufwand fürs Textlernen einplanen. Als Spielort für das Freilichttheaterstück wurde übrigens der Spitalgarten in Villingen ausgesucht. "Der eignet sich perfekt", schwärmt Daniel Wahl, der im Vorfeld zusammen mit einem Bühnenbildner nach geeigneten Spielorten gesucht hatte.

Casting

Das offene Casting für das Bürgertheater findet statt am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Februar sowie am Sonntag, 12. Februar, jeweils von 11 bis 15 Uhr auf der großen Bühne im Theater am Ring. Wer Interesse an der Teilnahme hat, sollte für die Planung vorab eine kurze Info an die Organisatoren schicken: Mail: susanne.wolf@villingen-schwenningen.de (spr)