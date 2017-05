VS-Villingen Carl-Orff-Schüler haben ihren großen Auftritt beim Sommerfest

Die Carl-Orff-Schule kann sich über viele große und kleine Besucher beim Sommerfest freuen. Die Schüler bestreiten das Programm zu großen Teilen selbst und die Lehrer stellen ihre Arbeitsweise vor.

Für die kleinen Besucher waren Aktionen wie Hüpfburg, Bastelangebote wie Armbändchen Schleuderbälle herstellen oder Bewegungsspiele, Klettern, ein Geräteparcours und eine Bierkistenrutsche geboten. Auch kulinarisch ging es lecker zu, hatten die Veranstalter doch schmackhafte Speisen und Getränke im Angebot.

Sonderschulrektor Michael Fraas, Stellvertreter Andreas Kühner, das Lehrerkollegium, die pädagogischen Mitarbeiter sowie Eltern und nicht zuletzt die Schüler hatten für alles gesorgt, damit das Fest zum Verweilen einlud. Gemeinsam mit den beiden Schulleitern wurde das Fest mit dem Schulsong eröffnet. Die Schüler selber hatten im Vorfeld Programmpunkte einstudiert, die sie vor den Gästen zum Besten gaben. Es wurde auf der Bühne getanzt und gesungen und die Zuschauer und Zuhörer geizten nicht mit Beifall.

Auch von außerhalb der Carl-Orff-Schule gab es Gäste, die das dreistündige Bühnenprogramm erweiterten. Mitglieder des Kinder- und Jugendzirkus unter Leitung von Juri Thomas zeigten akrobatische Einlagen und nicht fehlen durften der Caritas Trommlerzug und die Guggemusik Hätte lila, die mit ihren musikalischen Beiträgen für Stimmung sorgten.

Viele Besucher aus Nah und Fern, ehemalige Lehrer und Schüler, Bekannte und Freunde waren zum Sommerfest gekommen. An der Einrichtung erfahren seit fast 50 Jahren junge Menschen mit Behinderung Unterstützung. Die Carl-Orff-Schule ist eine Ganztagsschule mit vielen verschiedenen Unterrichtsangeboten wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Sachunterricht, Sport, Schwimmen, Gestalten, Musik und Religion. Über die Arbeit an der Schule konnten sich die Gäste informieren. Zum Beispiel darüber, dass die Angebote den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.

Am 7. Juli steht an der Schule ein weiteres Fest an. Unter dem Thema "Freunde finden" wird die Theater-AG der Schule mit einer filmischen Dokumentation zur Entstehung eine Theateraufführung geben. Es ist eine Veranstaltung des Fördervereis.

Die Car-Orff-Schule in Villingen ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird die Schule nun von Schulleiter Michael Fraas und Konrektor Andreas Kühner geführt. Der Träger der Schule ist der Schwarzwald-Baar-Kreis. Momentan besuchen 90 Schülerinnen und Schülern zwischen sechs und 20 Jahren die Schule. Neben der täglichen Arbeit, die die Lehrerinnen und Lehrer an der Carl Orff Schule zu leisten haben, hat sich das Kollegium verstärkt um neue Wege der Berufsvorbereitung für die Schüler bemüht.