Bad Dürrheim Carl Lotz zeigt in seinen Bildern seine Naturverbundenheit

Der aus dem Saarland stammende Künstler stellt derzeit im Trauzimmer aus.

Das Trauzimmer des Rathauses wird wieder zur "kleinen Galerie". Der in Bad Dürrheim nicht unbekannte Künstler Carl Lotz stellt hier zwölf Acryl-Bilder noch bis zum 30. April aus. Das von Lotz mitgebrachte Potpourri an abstrakten und realistischen Werken entspricht den Neigungen seiner Naturverbundenheit, ganz nach dem Motto seiner einstigen Ausstellung im Hotel Solegarten: "Emotion, Träume, Natur".

Zur Vernissage füllte sich das Trauzimmer bis auf den letzten Quadratmeter mit Interessierten. "Mein kleiner Fanclub ist auch dabei", scherzte Lotz in Richtung seiner Kameraden vom Verein der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheim. Der Scherze genug gewechselt, sinnierte Lotz bei seiner Ansprache über ein Zitat von Seneca: "Keine Kunst ist, was durch Zufall seinen Zweck erreicht." Was ist also Absicht und Zweck der Kunst bei Lotz? Er verfolgt ein doppeltes Anliegen. Einerseits möchte er sich Raum und Zeit zur persönlichen Entfaltung gewähren und dabei Zuneigung sowie Zufriedenheit erfahren. Andererseits eben diese an den Betrachter weitergeben. Die Leistung sei bei der Kunst nicht definiert. Lotz, der neben seinem Engagement als Lesepate auch ein Kulturlotse für die Kinder der Kurstadt ist, spricht über seine gemeinsamen Malereien mit den Zöglingen: "Ich sage den Kindern immer wieder, das Bild muss nicht unbedingt eine Aussage in sich tragen." Unterm Strich bleibt also, wenn der Betrachter nicht nur zufällig Freude erfährt. Lotz ist zufrieden.

Das unprätentiöse Gebaren des gebürtigen Saarländers ist jedoch keine Zwangsläufigkeit. Eine mehrjährige Ausbildung beim Kunstdozenten J. Tront Christopei im saarländischen Merzig geht seinem Schaffen voraus. Mit der Zeit festigt er seinen persönlichen Kunststil und gewinnt Erfahrung in unterschiedlichen Malstilen. Eine endgültige Wendung zur Kunst erfolgt bei Lotz erst mit 52 Jahren, als die beruflichen Zwänge sich etwas lockern. Sortiert sind seine Werke in der kleinen Galerie nach Motivgruppen an den Ausstellungswänden, mal Landschaft, dann Abstraktes oder Figuren.