Villingen-Schwenningen CDU und Freie Wähler fordern Projektstopp für die Gartenschule

Das Rohbau-Gewerk liegt 90 Prozent über der städtischen Kostenberechnung. Kritiker fordern Umplanung für einen Neubau. Andere Fraktionen wollen die finanzielle Kröte schlucken und keine weitere Bauverzögerung

Einen Projektstopp für die Erweiterung und Sanierung der Schwenninger Gartenschule forderten gestern Stadträte der CDU und Freien Wähler. Grund: Bei der gestern geplanten Vergabe der ersten beiden Baugewerke wurden erhebliche Mehrkosten sichtbar. Beide Fraktionen legten sich quer und forderten eine Überprüfung, ob nicht ein Neubau die kostengünstigere Lösung sei. Mit dem Ergebnis, dass der Technische Ausschuss mit sieben gegen sechs Stimmen die Vergabe der Rohbau- und der Zimmerarbeiten an die günstigsten Bieterfirmen ablehnte. Nächste Woche entscheidet nun der Gemeinderat, wie es weitergeht.

Hinter dem Widerstand steckt eine längere Vorgeschichte. CDU und Freie Wähler hatten im Vorfeld der Schulerweiterung lange Zeit für einen Neubau plädiert. Der Oberbürgermeister und die anderen Fraktionen waren indes für eine Sanierung und eine Erweiterung der Schule um die denkmalgeschützte malerische alte Schwenninger Feuerwache. Am Ende wurde den Stadträten vorgerechnet, dass die Erweiterung der Schule günstiger und schneller sei. Gesamtkosten wurden von 3,8 Millionen Euro angesetzt. Eine Mehrheit stimmte schließlich dafür.

Da kamen die ersten Auftragsvergaben den unterlegenen Kritikern jetzt gerade Recht. Sie sehen sich in ihren Befürchtungen bestätigt. Denn das günstigste Angebot einer Baufirma für die geplanten Rohbauarbeiten liegen mit 792 000 Euro um sage und schreibe 90 Prozent über der Kostenkalkulation der Stadt. Und auch die Zimmerer-Arbeit mit 261 000 Euro überschreiten die Kostenrechnung um 25 Prozent. Für die Kritiker des Erweiterungsbaus ein Hinweis, dass das ganze Projekt unkalkulierbar sei. Der Kostenrahmen sei in Gefahr, sagte Dietmar Wildi (CDU). Er forderte den Rat auf, jetzt eine "neue Linie" zu finden. Sein Fraktionskollege Dirk Sautter sagte ohne Umschweife: "Es muss jetzt ein Projektstopp her." Er fürchte, dass es mit jeder weiteren Arbeitsvergabe so weitergeht und das Projekt finanziell aus dem Ruder laufe.

Nicht gar so dramatisch bewertete Andreas Flöß (Freie Wähler) die Lage. Die Gewerke Rohbau und Zimmererarbeiten seien "am schwersten zu kalkulieren". Wenn die anderen Gewerbe im Kostenrahmen blieben, läge die Überschreitung bei unter zehn Prozent. Damit käme die Stadt mit einem blauen Auge davon. Allerdings forderte er das Hochbauamt auf, bis zur Gemeinderatsitzung am Mittwoch zu überprüfen, ob die Kostenkalkulationen für die weiteren Arbeitsvergaben stichhaltig sind oder weitere Risiken vorliegen. Dies werde geschehen, versprach Baubürgermeister Detlev Bührer.

Die anderen Fraktionssprecher wehrten sich gegen einen Projektstopp. "Wir können jetzt nicht in ein neues Projekt einsteigen. Der Schule tun wir damit keinen Gefallen", sagte Bernd Lohmiller (SPD) und rief dazu auf, "die Kröte zu schlucken". Auch Helga Baur (Grüne) warnte: "Wir können das nicht stoppen. Eltern, Lehrer und Schüler trifft der Schlag." Marcel Klinge (FDP) betonte, eine Zeitverzögerung durch eine Neuplanung sei der Schule nicht zumutbar. Der Gemeinderat habe bei der Schule eine Erwartungshaltung geweckt, dass jetzt zügig gebaut werde. "Wir sollten unser Wort gegenüber der Schule halten." Und: "Wir wissen nicht, ob wir in einem Jahr mit einem Neubau nicht genauso dastehen wie jetzt." Am Ende lehnte der Ausschuss die Auftragsvergaben ab. Die Fortsetzung der Debatte folgt nächste Woche im Gemeinderat.