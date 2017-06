Villingen-Schwenningen Bunter Spaß: Südstadt-Clowns feiern mit ihren Freunden

Gute Stimmung und voll besetzte Bänke gibt es beim bunten Fest der Villinger Südstadt-Clowns. Stadtharmonie und Fatzenedle unterhalten die Besucher mit ihrer Musik.

Andreas Kühn vom Vorstand der Südstadt-Clowns hatte gut lachen: "Endlich wieder gutes Wetter. Sehen sie doch, wie schön bunt das Festgelände ausschaut." Nach zwei durchwachsenen Jahren, was das Wetter und auch die damit verbundenen Einnahmen des Vereins angeht, können die Clowns wieder aufatmen.

Ja, es wimmelte gewissermaßen auf dem wieder mit viel Liebe dekorierten Festgelände vor Besuchern, die vor allem auch gutes Essen und Trinken im Sinn hatten. Am Sonntag mittag blieb kaum eine Bank unbesetzt und die Gäste ließen es sich ordentlich schmecken: Maultaschen und Schäufele, Kuchen und Torten – natürlich von den Mitgliedern selbst gebacken.

Unter den vielen Gästen stachen besonders die Gruppen befreundeter Vereine mit ihren bunten Trikots hervor. Und es waren viele gekommen, auch die Katzenmusiker, was Andreas Kühn besonders freute. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Stadtharmonie, die am Samstag ab 18 Uhr für die Feststimmung sorgte. Am Sonntagmittag traten die Fazenedle auf und lösten bei den Besuchern Beifallstürme aus.

Nicht nur die Kinder erfreuten sich am Glücksrad, bei dem es reichlich Preise zu gewinnen gab, auch die Erwachsenen orderten kräftig Lose. Für die Kleinsten wurde auch ein Programm organisiert, das mehr als eine bloße Betreuung war. Bei Bastelarbeiten und Schminkaktionen kam keine Langeweile auf.

Vor den Aufräumarbeiten am Montag war es Andreas Kühn im Festbetrieb nicht bange. "Da melden sich immer viele, das klappt ausgezeichnet in unserem Verein", sagte er.