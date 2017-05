VS-Schwenningen Bundesgesundheitsminister Gröhe steht in Schwenningen Rede und Antwort

Bundesgesundheitsminister Gröhe steht in Schwenningen Rede und Antwort

Hermann Gröhe war am Dienstagnachmittag auf Einladung der CDU bei der Schwenninger Krankenkasse zu Gast. Unter anderem diskutierte er mit Roland Wehrle von der Tannheimer Nachsorgeklinik über den Fachkräftemangel und nahm Stellung zum Thema Impfpflicht.

Noch während Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zur Diskussion nach seiner Rede aufruft, hebt Roland Wehrle, Geschäftsführer der Kindernachsorgeklinik in Tannheim den Arm. Seine Problemliste ist lang: unterschiedliche Pflegesätze der Rentenversicherungen und der Krankenkassen, zu viel Bürokratie, zu wenig Kinderkardiologen, zu wenig Anreize für den ländlichen Raum und die Rehamedizin. Diese Legislaturperiode, sagt Gröhe, habe man sich auf die Pflege konzentriert. Im nächsten stehe die Rehabilitation ganz oben. Mehr Medizinstudienplätze und der Abbau von Überversorgungsregionen zugunsten ländlicher Regionen sowie Ausbau der Vergütungsanreize, daran arbeite er, das seien auch seine Ziele.

Rund 150 Menschen waren am Dienstagnachmittag ins Atrium der Schwenninger Krankenkasse gekommen, darunter Klinikgeschäftsführer Matthias Geiser, Königsfelds Bürgermeister Fritz Link, der stellvertretende VS-Bürgermeister Detlev Bührer, Maria Noce vom Hospiz Via Luce, sowie Pflegekräfte und Vertreter der Wohlfahrtsverbände. Gröhe war auf Einladung der CDU gekommen, hatt in dem Zug auch noch eine Diskussionsrunde mit den Mitarbeitern der Krankenkasse geführt und sich die 2012 gegründete Präventionsstiftung für Kinder und Jugendliche erklären lassen.

Roland Wehrle ist mit der Antwort des Ministers zufrieden. Er hatte nicht erwartet, dass der Minister in einer Antwort alle Probleme löst, sagt er am Ende der Veranstaltung. Nächste Woche ist Wehrle in Berlin, er wird seine Anliegen noch mal vorbringen. Alle Probleme konnte der Minister freilich nicht lösen. Ansätze konnte er liefern. Nächste Woche wolle er das Schulgeld abschaffen, dass beispielsweise Altenpfleger und Physiotherapeuten bezahlen müssen. "Es kann nicht sein, dass es keine Studiengebühren für Ärzte gibt, aber Anwärter in der Pflege ihre Ausbildung bezahlen müssen."

Eines seiner Hauptthemen: die Digitalisierung. "Unser Gesundheitssystem bleibt weit hinter den Möglichkeiten zurück." Im kommenden Jahr soll der Apotheker anhand der Krankenkarte erkennen können, welche anderen Medikamente der Patient nimmt – jährlich, sagt Gröhe, werden 250 000 Menschen wegen Wechselwirkungen in Kliniken eingeliefert.

Eines der Hauptthemen für den Schwarzwald: die Ärzteversorgung im ländlichen Raum. Auch dazu hat Gröhe eine Antwort. Jede Uni soll künftig einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin anbieten, eine moderate Erhöhung der Studienplätze sowie die bereits eingeführte Landarzt-Quote (Baden-Württemberg will künftig zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber ohne Einser-Abi vergeben, wenn diese sich verpflichten, danach aufs Land zu gehen) sollen ebenfalls helfen, den Mangel zu beheben. Am Numerus clausus hält er fest: "Es ist ein Irrweg zu glauben, die schulischen Leistungen seien unwichtig."

Wie es der Minister mit der Impfpflicht halte, wollte VS-Gemeinderätin Renate Breuning noch wissen. Gröhe hält es damit eher indirekt. Bereits eingeführt habe er den Nachweis einer Impfberatung bei Aufnahme der Kinder in die Kita. Folgen soll eine Meldepflicht der Kitas, wenn eine solche Beratung nicht vorliegt. Auch in Pflegeberufen müssen entsprechende Impfungen vorliegen. "Wenn wir alle gemeinsam arbeiten, sollte das funktionieren", sagt der Minister und ist schon wieder auf dem Sprung an den Flughafen. Er muss den Flieger nach Berlin erwischen.