Villingen-Schwenningen Bürgeramt wegen Umzugs mehrere Tage lang geschlossen

Die Abteilungen des Bürgeramtes in der Villinger Josefsgasse 7 bereiten sich ab der kommenden Woche auf ihren Umzug in ihre neuen Büros Auf der Steig 6 vor. Das Bürgeramt bleibt von Mittwoch, 3., bis Dienstag, 16. Mai, geschlossen, teilt die Stadt mit.

Für wichtige Angelegenheiten stehen die Mitarbeiter am kommenden Dienstag, 2. Mai, noch einmal zur Verfügung. Während der Schließung ist das Bürgeramt nur in dringenden Notfällen, am besten per E-Mail an buergeramt@villingen-schwenningen.de oder unter der Telefonnummer 07721/82-1401 zu erreichen. Voraussichtlich am Mittwoch, 17. Mai, stehen die Mitarbeiter der Bürgerschaft wieder wie gewohnt an der neuen Adresse Auf der Steig 6 zur Verfügung. Das Amt ist mit dem öffentlichen Busverkehr gut erreichbar (Haltestelle Bertholdshöfe).