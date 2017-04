Villingen-Schwenningen Bürger werden zu Mobilität befragt

Stadt verschickt Fragebögen an 3000 Haushalte, Zahlen sollen für Verkehrsentwicklungskonzept verwendet werden

Villingen-Schwenningen (spr) Im Verkehrsentwicklungsplanung sollen demnächst Bürger der Doppelstadt zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt werden. Dazu verschickt die Stadt demnächst Fragebögen an 3000 Haushalte. Bei einem Pressegespräch im Rathaus stellten Wolfgang Wahl vom Ingenieurbüro Rapp Trans AG und Christoph Helmert vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Aachen als Experten für kommunale Verkehrsplanung und Verkehrserhebungen das Konzept vor.

Demnach ist die Mobilitätsbefragung der Bürger ein Baustein zur Ausarbeitung eines Verkehrsentwicklungskonzepts, das auf die Bedürfnisse der Einwohner von Villingen-Schwenningen zugeschnitten ist. "Wir wollen bei der Ausarbeitung des Verkehrsentwicklungskonzeptes nicht auf landesbezogenen Daten zurück greifen, sondern wollen ortsspezifische Voraussetzungen aufnehmen." Deshalb soll das Verkehrsverhalten der Bürger möglichst genau erfasst und ausgewertet werden.

Die Fragebögen werden in zwei Wellen, am 25. April und am 9. Mai, nach einem Zufallsprinzip an 3000 der insgesamt 45 000 Haushalte der Doppelstadt verschickt. Die Teilnahme ist freiwillig, "aber wir hoffen auf eine gute Resonanz und eine möglichst hohe Zahl an Rückläufen", so Helmert. Mindestens 1000 ausgefüllte Fragebögen werden für eine aussagekräftige Analyse des Verkehrsverhaltens benötigt. Dabei wird jeder Bogen einzeln erfasst und die Angaben nach bestimmten Kriterien unterschiedlich stark gewertet, um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu bekommen. Einige der Fragen sind neben statistischen Angaben wie Alter, Geschlecht und Anzahl der im Haushalt lebenden Personen beispielsweise, aus welchem Stadtbezirk die Person kommt, welche Verkehrsmittel regelmäßig genutzt werden.

Oder eben auch nicht genutzt werden. "Uns interessiert auch, weshalb jemand nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, weil vielleicht keine Haltestelle in der Nähe ist. Und können wir dann reagieren", macht Wolfgang Wahl deutlich, dass die Angaben der Befragten direkten Einfluss auf die künftige Gestaltung der Verkehrsentwicklung haben können.

Wie Bürgermeister Detlev Bührer erläuterte, war die letzte Erhebung vor rund 20 Jahren. "Eine Stadt entwickelt sich permanent und das Verkehrsentwicklungskonzept kann nicht jeder Entwicklung angepasst werden." Umso wichtiger sei es, dass es jetzt wieder eine Gesamterhebung gebe. Die Daten, die in ein Gesamtkonzept für das Straßennetz, Parkraum, ruhender Verkehr sowie Rad- und Fußverkehr einfließen, seien auch ein wichtiger Bestandteil für die Fortschreibung der Flächennutzungspläne. Bis Jahresende sollen die Daten aus der Mobilitätsbefragung verfügbar sein.