Villingen-Schwenningen Bürger fordert sozialere Freibad-Preise

Vor allem Familien sollen in Villingen-Schwenningen entlastet werden. Eintritt bleibt nach der Erhöhung 2017 aber in den nächsten Jahre gleich

Es herrscht Freibad-Wetter, ein Jahrhundert-Sommer wird bereits prognostiziert. Wenn Familien den öfters im Villinger Kneipp-Bad verbringen wollen, wird es nach Ansicht von Nicola Schurr teuer, zu teuer. Er fordert daher familienfreundlichere Freibad-Preise. Schurr ist Vorsitzender der VS-SPD. Seine Forderung will er aber derzeit noch nicht als politische Initiative der Sozialdemokraten verstanden wissen. Das könne sich noch ändern, vorerst formuliere er als Bürger sein Anliegen.

Seine Beobachtungen: Derzeit kostet der Eintritt im Neckarbad mit der Liegewiese 4,80 Euro pro Erwachsener, im Kneippbad sind es 4,50 Euro. Beide Preise seien dieses Jahr um 30 Cent gestiegen. Die Erhöhungen seien unsozial angesichts des Umstandes, dass die Stadtwerke knapp neun Millionen Euro Gewinn machten. Wenn nun eine Familie das Freibad besuche, komme sie trotz Sondertarif schnell auf 20 Euro: Neben dem Eintrittspreis fallen auch Ausgaben für Pommes oder Eis an. Er räumt ein, dass dies Familien zunächst sicher schultern könnten, wenn sie aber öfters das Freibad besuchten, ginge das doch ins Geld. Oft weichen daher Villingen-Schwenninger auf Bäder ins Umland aus, nach Bad Dürrheim ins Minara zum Beispiel oder zum Klosterweiher nach St. Georgen. Schurrs Vorschlag lautet nun so: Würden die Stadtwerke familienfreundlichere Preise anbieten, kämen möglicherweise mehr Besucher. Dann müsste noch nicht einmal das Defizit steigen.

Doch ob die Rechnung aufgeht, ist offen. Denn letztendlich ist es eben vor allem eine politische Entscheidung, wie die Stadtwerke ihre Preise gestalten – und diese Diskussionen kennt Schurr, denn sein eigener Vater ist als SPD-Gemeinderat Aufsichtsrat der Stadtwerke. Da werde sicherlich noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein, merkt er an. Denn: Falls die Besucherzahlen nicht markant steigen, sinken auch die Überweisungen der Stadtwerke an die Stadt.

Die Stadtwerke selbst betonen, dass es in den Bädern bereits einen Familientarif gebe. Der Familientarif im Kneippbad koste für Familien ab drei Personen für den ersten Erwachsenen vier Euro, für den zweiten Erwachsenen 3,70 Euro und pro Kind 2,10 Euro. Kinder unter 1,20 Meter Körpergröße in Begleitung eines Erwachsenen erhielten freien Eintritt in den Bädern. Übrigens: "Wir kontrollieren nicht die Familienkonstellationen. Alle Personen, die wie eine Familie wirken, bekommen ohne Nachfrage den Rabatt gewährt", erläutert Sprecherin Susanna Kurz. Auch die Erhöhung in diesem Jahr sei die erste nach fünf Jahren. Eine schnelle weitere Anhebung sei nicht geplant. Der Blick auf die vergangenen Jahre zeige, dass "wir die Preise im Abstand von mindestens drei bis fünf Jahren erhöht haben und daran soll sich nach Angaben von Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Köngeter auch nichts ändern".

Die Preise anderswo

Das verlangen andere Freibäder: