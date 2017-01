Villingen-Schwenningen Bührer in den Fußstafpen von Fußhoeller: Baubürgermeister zieht ebenfalls nach Pfaffenweiler

Der zweite Mann der Stadt hat in Paffenweiler ein Eigenheim gekauft. Der Umzug ist Ende Juli vorgesehen

Pfaffenweiler scheint sich zur heimlichen "Residenzstadt" der städtischen Baubürgermeister zu entwickeln. Hier hat jahrelang Rolf Fußhoeller gewohnt, bis er vor einem Jahr in seine Heimat ins Rheinland zurückgekehrt ist. Und hier will sich auch Fußhoellers Nachfolger Detlev Bührer (50) mit seiner Familie häuslich niederlassen. "Wir haben eine Immobilie gekauft'", bestätigte er auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Noch aber wohnt der Erste Beigeordnete der Stadt, wie sein Amt offiziell heißt, wochentags in einer kleinen angemieteten Ferienwohnung am Rohrhardsbergweg in Villingen und pendelt am Wochenende zu seiner Familie ins Eigenheim nach Denzlingen bei Freiburg. "Wir planen nun, bis Ende Juli umzuziehen", berichtet Bührer. Zuvor soll das neue Eigenheim noch etwas modernisiert und renoviert werden.

Der Mann mit dem CDU-Parteibuch, der vor zwei Jahren vom Gemeinderat in einer Kampfabstimmung zum Ersten Beigeordneten der Stadt gewählt wurde und seit Mai 2014 das Technische Dezernat der Stadt leitet, freut sich sehr auf das neue Heim. Die Suche nach einem geeigneten Haus sei nicht einfach gewesen, das Angebot doch recht begrenzt. Die Immobilie in Pfaffenweiler habe ihm gleich zugesagt und auch seine Frau – sie ist Trainerin für Diskalkulie und Legasthenie – sei sofort begeistert gewesen. Damit keine Gerüchte aufkommen: Es handelt sich bei dem Haus nicht um eine Übernahme des ehemaligen Fußhoeller'schen Anwesens. Dass es ihn nach Paffenweiler verschlagen habe, schmunzelt Bührer, sei reiner Zufall und habe auch nichts damit zu tun, dass es von dort der kürzeste Weg nach Freiburg sei.

"Ich freue mich, dass die Familien bald zusammengeführt wird", betonte der zweite Mann der Stadtverwaltung, der sich inzwischen breiter Anerkennung im Gemeinderat erfreut. Auch seine beiden Kinder, eine Tochter und Sohn, werden nach Pfaffenweiler umziehen. Die Tochter, die in Freiburg studiert, allerdings hauptsächlich an Wochenenden. "Was die Arbeit angeht, habe ich mich bereits sehr gut eingelebt", unterstreicht er. Nicht aber privat aufgrund der Pendelei nach Denzlingen. Deshalb freue er sich auf das neue Heim, um in VS bald auch seine Freizeit verbringen zu können. Wandern, Kultur, Tanzen, alpines Skifahren und Langlauf gehören zu seinen Hobbys.