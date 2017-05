Villingen-Schwenningen Bührer: Es geht ums Überleben des Schwenninger Einzelhandels

Der Gemeinderat stimmt mit breiter Mehrheit für die Verlagerung der Schwenninger Stadtbücherei. Der Grundsatzbeschluss soll die weitere Planung des neuen Einkaufszentrums durch den Investor ermöglichen.

Mit breiter Mehrheit von 24 gegen sieben Stimmen hat der Gemeinderat am Mittwoch der Verlagerung der Schwenninger Stadtbibliothek in das geplante neue Einkaufszentrum "Schwenninger Forum" zugestimmt. Die meisten stimmten damit inhaltlich der Feststellung von Baubürgermeister Detlev Bührer zu, der eingangs feststellte: "Es geht bei diesem Beschluss um die Sicherstellung des Überlebens des Einzelhandels in Schwenningen."

Konkret beschloss der Gemeinderat, mit dem Investor der Hanseatischen Betreuungs-und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) aus Hamburg, der rund 80 Millionen Euro in ein neues Einkaufszentrum im Zentrum Schwenningens investieren will, einen Vorvertrag abzuschließen. Dieser soll drei Ziele beinhalten. Erstens: Das Gebäude der Stadtbibliothek am Muslenplatz wird an die HBB verkauft. Zweitens: Die Stadt erwirbt im geplanten Einkaufszentrum Teileigentum für die Verwirklichung einer neuen Stadtbibliothek, die von HBB zum Festpreis von 5,7 Millionen Euro an die Stadt verkauft wird. Drittens: Die Stadt verkauft im Gegenzug an die HBB drei Grundstücke, damit der Investor bauen kann.

Im Ratsgremium schloss sich eine breite Mehrheit der Argumentation von Bührer und Oberbürgermeister Kubon an. Außerdem bekomme die Stadt damit die unverhoffte Chance auf eine barrierefreie moderne Mediathek. Die CDU-Fraktion stellte sich mehrheitlich hinter das Projekt, eine Minderheit war dagegen. Dafür stimmten außerdem SPD, FDP, die Grünen sowie ein AFD-Vertreter. Bedenken kamen von den Freien Wählern. Rudolf Nenno beklagte, wie auch Bernd Hezel (CDU) ein Mangel an konkreten Informationen. Die Freien Wähler beantragten wie auch Jürgen Schützinger eine Einwohnerversammlung, um die Stimmung der Bürger zu ermitteln. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Die Befürworter betonten dagegen, dass die Stadt jetzt endlich einen soliden Investor habe, der in der Lage sei, die Schwenninger Innenstadt zu beleben. "Wir bekommen mit dieser Investition eine Riesenchance auf dem Silbertablett präsentiert. Hauen wir uns das Tablett jetzt nicht aus der Hand", warnte Frank Bonath (FDP). OB Kubon setzte am Ende noch eins drauf: "Wenn wir das nicht machen, nehmen wir die silbernen Sargnägel für die Schwenninger Innenstadt in die Hand."