Villingen-Schwenningen Brutales Ritual: Genitalverstümmelung überleben viele Frauen nicht

Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes zeigt in Vortrag: Tödliche Praxis gefährdet auch viele junge Frauen in Deutschland. Dabei ist die Genitalverstümmelung weltweit verboten.

Einen Vortrag über das Thema Genitalverstümmelung gab es jetzt bei der Volkshochschule (VHS) Villingen-Schwenningen. Dieser wurde als Teil des Semesterschwerpunkts Afrika von Terre des Femmes angeboten. Genitalverstümmelung ist die teilweise oder vollständige Entfernung beziehungsweise Beschädigung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane.

Erika Korn von der Ortsgruppe Konstanz hatte neueste Zahlen der Bundesgeschäftsstelle Terre des Femmes parat. Laut Hochrechnung leben demnach mehr als 48 000 betroffene Frauen und mehr als 9300 gefährdete Mädchen derzeit in Deutschland. Im Vergleich zu 2014 ist der Anstieg um 37 Prozent bei den Betroffenen und um 57 Prozent bei den Gefährdeten zu verzeichnen.

Im Prinzip ist Genitalverstümmelung auf der ganzen Welt verboten. Gängige Praxis ist sie allerdings heute noch in 29 afrikanischen Ländern, speziell der Subsahara, sowie in einigen arabischen und südostasiatischen Ländern. Doch auch in Europa, den USA und Kanada sind Frauen und Mädchen betroffen und gefährdet.

Die WHO geht davon aus, dass jedes zehnte Mädchen eine Genitalverstümmelung nicht überlegt, jede vierte an den Langzeitfolgen stirbt. Die Überlebenden leiden lebenslang an körperlichen und psychischen Folgen dieses Eingriffs.

Sehr anschaulich wurde den Zuhörenden auch mit dem Kurzfilm "Wenn die Bäume Puppen tragen" verdeutlicht, welche Beweggründe es gibt, warum Eltern ihr Kind zur Beschneidung ins Ausland bringen, obwohl sie in Europa ein aufgeschlossenes und integriertes Leben führen. Dazu gehören Initiationsriten, die Bewahrung der Jungfräulichkeit, die Angst, dass das Mädchen nicht heiraten könnte, und religiöse Rechtfertigungen wie Hygiene und Reinheit.

Erika Korn machte deutlich, dass dieses Ritual mit keiner Religion vereinbar, sondern eine archaische Tradition sei. Vor 5000 Jahren sei die Genitalverstümmelung in Ägypten eingeführt worden, um die Reinheit der Sippe auf brutale Weise zu gewährleisten.

Neben verstärkter Aufklärungsarbeit fordert Terre des Femmes verbesserten Schutz für gefährdete Mädchen sowie Maßnahmen zur Unterstützung betroffener Frauen. Auch Fachpersonal wie Mediziner und Pädagogen müsse zu diesem Thema geschult werden.

Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes wurde 1981 als gemeinnützige Menschenrechtsorganisation für Frauen gegründet. Durch internationale Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen, mit Aktionen und Einzelfallhilfe sowie Förderung einzelner Projekte gilt der Kampf dem selbstbestimmten Leben für alle Frauen.