VS-Schwenningen Brutaler Raub in Schwenningen: Polizei fasst dringend Tatverdächtigen

Nach einem Raub in der Nacht zu Sonntag in Schwenningen hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, einem ebenfalls 33 Jahre alten Mann in dessen Auto aufgelauert, ihn mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt zu haben.

Der Raub hatte sich in der Harzerstraße ereignet. Ein 33-jähriger Mann musste in den frühen Morgenstunden wegen eines Plattfußes den linken vorderen Reifen seines Wagens wechseln. Als er sich wieder auf den Fahrersitz setzte, wurde er von einer auf der Rückbank sitzenden männlichen Person mit den Worten "Geld her! Geld her!" bedroht, berichtet die Polizei. Darüber hinaus wurde dem 33-Jährigen eine Schusswaffe an die rechte Schläfe gehalten, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Das Opfer händigte daraufhin dem anderen den Geldbeutel, das Handy sowie einen Schlüsselbund aus. Der Täter schlug dem 33-Jährigen dann mit dem Lauf der Schusswaffe gegen die rechte Schläfe und verließ die Örtlichkeit. Kurz danach kehrte der Räuber zurück, warf dem Opfer den entleerten Geldbeutel sowie den Schlüsselbund vor die Füße und flüchtete schließlich in Richtung Stadtmitte. Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte nun der dringend tatverdächtige 33 Jahre alte Mann festgenommen werden. Zur weiteren Klärung werden Zeugen gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen (07721/6010) in Verbindung zu setzen.