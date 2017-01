VS-Villingen Brigachblätzle gut aufgestellt

Für die Villinger Brigachblätzle ging mit der Jahreshauptversammlung ein Jahr mit vielen schönen Umzügen und Unternehmungen zu Ende. Nun freuen sie sich auf Fasnet und Jubiläumssaison.

Besonders freuen sich die Vereinsmitglieder über ihre Sansibar, die sie mit viel Engagement zu einem schönen Vereinsheim gestaltet haben. Die Versammlung ist gleichzeitig auch der Start in das neue Fasnetsjahr 2017, das viele interessante Narrentreffen und Veranstaltungen verspricht.

Ein besonderer Höhepunkt im Narrenfahrplan wird sicherlich das Zähringer Narrentreffen am 28. und 29. Januar in Villingen. Dort werden die Brigachblätzle nicht nur beim Umzug präsent sein, sondern auch für Speis und Trank im Narrendorf am Osianderplatz und in der Sansibar in der Gerberstraße sorgen. Zudem steht in diesem Jahr ein besonders Ereignis an: der 25. Ball der kleinen Vereine in der Villinger Tonhalle am Fasnet-Samschtig, für den die Ballregie und viele Akteure tatkräftig in den Vorbereitungen stehen.

Einen positiven Bericht hatte der Kassierer Christian Hermann vorzutragen, der zeigt, dass der Verein auf einem gesunden Fundament steht. Voller Vorfreude sehen die Vereinsmitglieder dem 40-jährigen Vereinsbestehen im Jahr 2018 entgegen, für das schon jetzt die Vorbereitungen laufen. Wunderschön gelungen präsentiert sich die Figur des Brigachblätzle bereits in diesem Jahr auf dem Villinger Fasnetabzeichen. Auch in diesem Jahr durften die Brigachblätzle wieder einige neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen.

Einer der wohl schönsten Punkte des Abends war die Ehrung der langjährigen Mitglieder und die Überreichung der Orden durch die Vorsitzende Daniela Mennella und ihren Stellvertreter Adrian Sunderer. Geehrt wurden für zehn Jahre Timm Junghans-Skoda und Martina Schlager, für 15 Jahre Jana Klapper, Chiara Gerolymatos, Christian Hermann und Georgios Raptis, für 25 Jahre Dunja Blessing, Andrea Brunner, Gerhard Hirsch und Vera Opitz und für 35 Jahre Ehrenvorsitzender Rosalbo Mennella.

Jana Klapper, Chiara Gerolymatos, Gerhard Hirsch und Rosalbo Mennella erhielten für ihr besonderes Engagement ein Präsent.