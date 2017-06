VS-Schwenningen Bremsen, Gas geben, wieder bremsen: Motorradfahrer nötigt Autofahrer

Am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr hat sich ein bisher unbekannter Motorradfahrer einen Spaß daraus gemacht, ihm nachfolgende Autofahrer durch wechselweises Gas geben und bremsen zu ärgern. Die Polizei spricht von "unsinnigem und verkehrswidrigem Getue".

Die Aktion begann in der Villinger Straße in Schwenningen und zog sich bis in die Schwenninger Straße nach Villingen. Die Aktion begann, als der Biker sehr langsam fuhr und der nachfolgende Pkw erstmals zum Überholen ansetzte. Darauf reagierte der Motorradfahrer sofort mit einer Temposteigerung, die den Überholer dazu zwang, sein Vorhaben abzubrechen und sich wieder einzuordnen. Nach Abbruch des Überholvorgangs bremste der Motorradfahrer sofort wieder auf Geschwindigkeiten bis zu 20 Kilometer pro Stunde ab. Bei neuerlichen Überholversuchen wiederholte sich das Ganze. Erst nach dem Kreisverkehr beim Schilterhäusle hörte der Motorradfahrer mit seinem, wie die Polizei schreibt, "unsinnigen und verkehrswidrigen Getue" auf und fuhr mit schneller Geschwindigkeit davon. Mit seinem Verhalten hat der Motorradfahrer mehrere ihm nachfolgende Autofahrer zu entsprechenden Reaktionen genötigt. Nach der Anzeige bei der Polizei suchen die Ermittler jetzt nach ihm. Wer den Motorradfahrer zur fraglichen Zeit zwischen Villingen und Schwenningen gesehen hat und Hinweise zu Fahrer und Motorrad geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen zu melden (Telefon 07721/6010).