Villingen-Schwenningen Brandwachen in den Hallen angeblich unnötig

Stadträte diskutieren darüber bei Haushaltsberatungen. Kein Ersatz für das Jazz-Festival in 2017 vorgesehen. Neues Konzept für die Villinger Stadtbücherei geplant

Villingen-Schwenningen (est) Bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss wurde am Mittwoch intensiv über Sinn oder Unsinn von Brandschutzwachen durch die Feuerwehr in den städtischen Veranstaltungshallen diskutiert. Anlass war ein Antrag der SPD-Fraktion, kleinen Vereine in den Ortschaften, die einen hohen Kostenaufwand durch die Bezahlung von Brandschutzwachen haben, einen Zuschuss von 150 Euro pro Veranstaltung zu geben.

Hintergrund der Forderung: Der Gemeinderat hat die Entschädigung für die Brandwachen, die an die Feuerwehrleute bezahlt wird, zuletzt deutlich angehoben. Vor allem Vereine aus den kleinen Stadtbezirken hatten daraufhin beklagt, dass sie die Kosten kaum noch bezahlen können. Die Vereine sind gehalten, bei größeren Veranstaltungen Feuerwehrleute zu bezahlen, die den Brandschutz übernehmen.

Oberbürgermeister Rupert Kubon wies die Forderung der SPD-Frakion umgehend zurück. Eine solche Neuregelung könne nur im Einklang mit den Kriterien der städtischen Vereinsförderung erfolgen und müsse auch Vereine in den großen Stadtbezirken mit einbeziehen, mahnte er. Stadtrat Bertold Ummenhofer (FWV), ehemaliger Feuerwehrkommandant der Stadt, erklärte dazu, die Stadt müsste prüfen, "ob man generll auf diese Brandwachen verzichten kann". In den Umlandstädten und Gemeinden, so habe er recherchiert, seien die Brandwachen abgeschafft. Ausnahmen gebe es nur, wenn bei öffentlichen Veranstaltungen Pyrotechnik eingesetzt werde. Auch in VS sei die Zahl der Brandwachen zurückgegangen. "Ich bitte darum, die Sache deutlich entspannter zu betrachten."

Klaus Martin (CDU), zugleich Ortsvorsteher von Obereschach, erklärte, die kleinen Stadtbezirke seien in der Lage, für das Problem eine Lösung vor Ort zu finden, dafür müsse keine neue Bezuschussung gefunden werden. Der für die Feuerwehr zuständige Bürgeramtsleiter Ralf Glück erklärte, die Brandschutzwachen seien keine Forderung der Feuerwehr sondern würden vom Baurechtsamt gefordert. OB Kubon fasste die Debatte am Ende damit zusammen, dass die Stadt zunächst prüfe, ob überhaupt noch so viele Brandwachen notwendig seien. Falls dann noch ein Zuschussbedarf nötig sei, müsse dieser auf Basis der vorhandenen Vereinsichtlinien erfolgen.

Bekannt wurde bei der Beratung, dass es auch dieses Jahr kein Jazz-Festival oder sonstigen Ersatz für das gestrichene Festival "VS-swingt" geben wird. Das Kulturamt konzentriere sich auf die Durchführung der 1200-Jahr-Feier, erklärte dessen Leiter Andreas Dobmeier. Die Mittel für das Festival werden im Haushalt gesperrt.

Die Neubaupläne für die Stadtbibliothek Schwenningen implizieren offenbar keine Schließung der Villinger Bücherei. Denn die Stadt plant eine Neukonzeption für das Haus am Münsterplatz. "Wir gehen davon aus, dass die Bücherei bleiben wird. Wenn sie bleibt, dann braucht sie eine neue Konzeption. Die jetzige stammt aus den 70er-Jahren", sagte Amtsleiter Stefan Assfalg auf Anfrage aus dem Ausschuss.