VS-Schwenningen Brandserie in VS-Schwenningen geht weiter

Erneut brennt in der Nacht auf Montag eine Gartenhütte in VS-Schwenningen vollständig nieder. Die Polizei geht von der Fortsetzung der Brandserie aus. Ein Flächenbrand am zwischen Schwenningen und Bad Dürrheim beschäftigt die Feuerwehr am Sonntag. Mit Bildergalerien!

VS-Schwenningen – In der Nacht auf Montag ist in Schwenningen erneut eine Gartenhütte abgebrannt. Trotz sofortigem Löschangriff der Feuerwehr konnte die Hütte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder. Das Feuer brach gegen 5.30 Uhr am Ortsausgang in Richtung Dauchingen im Bereich Gürgele aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde offenbar niemand.



"Wir gehen jedoch davon aus, dass der Brand einer Serie zuzurechnen ist", so Polizeisprecher Dieter Popp auf SÜDKURIER-Nachfrage. Seit Januar 2014 sind in Schwenningen mehrere Gartenlauben abgebrannt, meist in diesem Bereich am Ortsausgang in Richtung Dauchingen. Auch die Müll- und Papiercontainerbrände im Jahr 2015 rechnen die Ermittler dieser Serie zu. "Die Kriminalpolizei Villingen ermittelt", so Popp weiter.

Die Serie von Autobränden, die Mitte 2016 für Aufsehen sorgte, ordnet die Polizei dagegen einem anderen Täter zu. Das Muster sei ein anderes, so Popp. Ganz sicher ist sich die Polizei jedoch nicht, denn die Ermittlungen seien bislang ergebnislos.

Die Brände in VS-Schwenningen im Überblick Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet von Schwenningen Brandserien und Brandstiftungen. Der Polizei fehlen bis heute entscheidende Hinweise aud den oder die Täter. Ob Zusammenhänge bestehen, ist nicht geklärt.

September 2016: Wieder brennt eine Gartenhütte. Trotz des schnellen Löschangriffs der Feuerwehr Schwenningen fällt das Gebäude den Flammen zum Opfer.

Oktober 2016: Gegen 3 Uhr in der Nacht brennt ein Auto auf dem Parkplatz beim Schwenninger Bahnhof.

August 2016: Sechs Brände an Autos, einem Transporter und einem Reisebus in Villingen und in Schwenningen werden von Unbekannten in nur einer Nacht in Brand gesetzt. Die Polizei geht von einer Brandserie aus.

August 2015: Ein Unbekannter legt im Stadtgebiet Schwenningen in einem Umkreis von rund drei Kilometern sieben Feuer in einer Nacht. Wieder sind Container das Ziel des Brandstifters. Die Polizei sucht vergeblich mit Hubschrauber nach dem Täter.

Juli 2015: Am Deutenberg Gymnasium und der David-Würth-Schule brennen zwei Müll- und Papiercontainer.

April 2015: Zwei Fahrzeuge gehen auf einem Parkplatz im Bereich der Deutenbergsporthalle in Flammen auf.

Januar 2015: Eine Gartenlaube am Nordring steht in Flammen.

Eine Gartenlaube am Nordring steht in Flammen. 2014: Im Januar brennt bei der Dauchinger Straße die erste Gartenlaube. Im April und Juni ereignen sich zwei weitere Hütten-Brände in diesem Bereich. Die vierte Gartenhütte geht im Dezember 2014 an der Weilersbacher Straße in Flammen auf. (jef)

Eine heiße Spur auf die Brandstifter gebe es nicht, so der Polizeisprecher. "Wir hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung." Für die Beamten seien alle verdächtigen Beobachtungen im Bereich Gürgele interessant, das Gebiet zwischen Dauchinger Straße und Weilersbacher Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Villingen telefonisch unter der Nummer 07721/6010 entgegen.

Flächenbrand am Sonntag

Bereits am Sonntag gegen 11 Uhr brannte neben der Kreisstraße 5700 zwischen Schwenningen und Bad Dürrheim die Wiese an mehreren Stellen. Die Brandherde konnten von den 25 Einsatzkräften der Feuerwehr Schwenningen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei vermutet eine achtlos weggeworfene Zigarette als Brandursache.

Der Wind könnte das Feuer durch Funkenflug über die Fläche verteilt haben. Andere Experten halten diese These nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen jedoch für unwahrscheinlich. Die Wiesen seien stark durchnässt, so ein Kenner. Angesichts der großen Entfernung der einzelnen Brände, müsse auch hier Brandstiftung in Betracht gezogen werden.

Rückblick: Gartenhütten-Brände

