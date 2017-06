VS-Obereschach Brand in der "Alten Post" in Obereschach fordert die Feuerwehr

Brand in der "Alten Post" in Obereschach fordert die Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am Montagabend nach Obereschach ausrücken, wo es in einem Abstellraum der "Alten Post" zu einem Brand gekommen war.

Am Montagabend gegen 18 Uhr entstand in einem Abstellraum im Untergeschoss der „Alten Post“, die in Kürze einem Neubau weichen soll, ein Feuer.



Dank des schnellen Eingreifens der Obereschacher Abteilungswehr, die mit einem Löschfahrzeug und dem Mannschaftstransportwagen vor Ort war, sowie der Villinger Wehr, die mit zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter angerückt war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass größerer Schaden entstand.



Lediglich ein paar angekohlte Bretter förderten die Atemschutztrupps zu Tage. Vor Ort war auch das Deutsche Rote Kreuz und die Landespolizei.