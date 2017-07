VS-Schwenningen Brand in alter Uhrenfabrik: Statik des Gebäudes erschwert die Löscharbeiten

110 Feuerwehrleute sind beim Brand in der alten Uhrenfabrik in Schwenningen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern wohl noch bis in die Abendstunden an. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Um kurz nach 16 Uhr, also fünf Stunden, nachdem der Brand in der ehemaligen Uhrenfabrik Emes in der Gartenstraße in Schwenningen ausgebrochen war, kann Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl das erste Mal die Zahl der Einsatzkräfte reduzieren. Von 110 auf 80. Die Lage werde etwas übersichtlicher. In einer Stunde will er auf 60 reduzieren. Rund zwei Stunden, schätzt er, werde der Einsatz noch andauern.

Um kurz vor elf Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr in Schwenningen über einen Brand in der Gartenstraße ein. Aus dem Dachstuhl des leer stehenden, ehemaligen Fabrikgebäudes der Firma Emes drang da bereits schwerer Rauch. Anwohner wurden vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die alten Holzböden und Holzdecken, so Bockemühl, haben extrem gebrannt. Da die Feuerwehr schnell am Einsatzort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden.

Die schwere Begehbarkeit des Gebäudes und die Tatsache, dass es bereits als einsturzgefährdet galt, machte es den Einsatzkräften unmöglich, den Brand aus dem Inneren zu löschen. Einsatzleiter Bockemühl entscheidet schließlich, die Scheiben im Dachstuhl einzuschlagen. Ein nicht ganz risikoloses Unterfangen. Durch den Sauerstoff, der so an den Brandherd kommt, schlagen die Flammen kurz später aus dem Dachstuhl. Und noch ein weiteres Problem erschwert die Löscharbeiten: Ein Teil des Daches ist nicht mehr begehbar und mit einer Blechverkleidung versehen. Darum kann der Brand nur mittels Drehleitern gelöscht werden. Drei Leitern sind im Einsatz.

Zur Unterstützung der Schwenninger Feuerwehr waren auch die Wehren aus Villingen, Bad Dürrheim und Weilersbach im Einsatz. Das THW leistete Hilfe beim Absichern des Gebäudes. Polizei, Rettungsdienst, Kreisbrandmeister sowie die Schnelleisantzgruppe und der DRK Ortsverein waren ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind nach Polizeiangaben noch unklar.