Villingen Blutspendeteam im Kreis schlägt Alarm

Kreisverband Villingen-Schwenningen des Roten Kreuzes braucht dringend Verstärkung. 20 Helfer sind bei den Spendeterminen nötig

Villingen-Schwenningen – Die Ortsvereine im Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Villingen-Schwenningen organisieren regelmäßig Blutspendetermine im gesamten Landkreis Schwarzwald-Baar. Viele nutzen dieses Angebot am Wohnort und spenden Blut, um schwerkranken Menschen eine Überlebenschance zu schenken. Für sie ist wichtig, der durchführenden Organisation vertrauen zu können. Und sie möchten bei ihrer Blutspende fachkundig und fürsorglich betreut werden. Beim DRK fühlen sich die allermeisten bisher gut aufgehoben. Damit dies auch zukünftig so bleibt, werden dringend freiwillige Helfer gesucht.

„Noch haben wir genug Ehrenamtliche, um Blutspendetermine zu organisieren. Wenn aber alle über 80-Jährigen ausscheiden, wird´s eng“, schildert Norbert Butzke, stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Villingen, das Problem. Bis zu 20 Helfer werden für einen Termin gebraucht. Gäbe es sie nicht, würden binnen drei Tagen bedrohliche Engpässe in der Versorgung mit Blutkonserven und -produkten entstehen, ergänzt Thorsten Stangl, Bereitschaftsleiter in Villingen. Meist helfen Hausfrauen, Rentner, Schichtarbeiter oder Auszubildende und junge Menschen im Freiwilligendienst.

„Dass Blutspenden wichtig ist, weiß jeder. Spätestens wenn er selbst oder ein Freund im Graben liegt und Hilfe braucht.“ Aber dann sei es zu spät, um mit dem Blutspenden anfangen zu wollen, fasst der 18jährige Fabian Kulzer zutreffend zusammen. Er leistet ein freiwilliges soziales Jahr und ist einer der Helfer, die sich um die Betreuung der Blutspender kümmern und dafür sorgen, dass diese nach dem Aderlass sicher zu ihrer Ruheliege finden. Seit drei Jahren ist er schon beim DRK, verbrachte seine außerschulische Freizeit im Jugendrotkreuz und gerät ins Schwärmen, wenn er von der erlebten Kameradschaft, den Festen und Ausflügen erzählt.

„Aber man lernt auch viel“, ergänzt Michelle Müller. Sie ist 20 Jahre alt und Auszubildende Industriekauffrau. Für sie ist die Tätigkeit beim Roten Kreuz ein willkommener Ausgleich zu ihrer Büroarbeit. Als Kind war sie Schulsanitäterin und genoss es, anderen helfen zu können.

„Immer wenn alle andern in Panik geraten, werde ich ganz ruhig und überlege, was getan werden muss“, antwortet sie auf die Frage, was denn das Wichtigste sei, was sie beim DRK gelernt habe. Und man glaubt es ihr, wenn sie ganz unaufgeregt und charmant die Rolle der Kümmerin an der Blutspendeliege übernimmt.

„Jeder kann helfen. Man muss nur anfangen und sich trauen. Den Rest kann man lernen“, meint Butzke dazu, und fährt fort, er sei der lebende Beweis. Beruflich beschäftige er sich mit Software, aber am Blutspendetag schwinge er für die Spender auch mal den Kochlöffel. Dass dieses Ehrenamt nicht nur als Pflicht erlebt wird, sondern in diesem Team auch Spaß macht, war neulich beim Blutspendetermin im Münsterzentrum Villingen erlebbar.

Kontaktmöglichkeit

Der Bürgerschaft, so meint das Rote Kreuz, ist zu wünschen, dass die bisherige Form der Blutspendetermine im Landkreis weiter bestehen bleibt. Wer etwas dazu beitragen möchte, sollte sich deshalb schnellstmöglich melden. Interessierte Helfer erhalten Auskunft bei Ulrich Amann, Geschäftsführer des DRK-Ortsvereins Villingen, unter Telefon 07721-8458-0 oder bei allen anderen DRK-Ortsvereinen im Landkreis.