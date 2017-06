Villingen-Schwenningen Blick in die Traum-Zukunft fürs alte Kasernengelände

Blick in die Traum-Zukunft fürs alte Kasernengelände

Städteplaner Klaus Geyer will Fantasie statt Eindimensionalität: Mangin soll ein Stück Villingen für alle werden.

VS-Villingen – Klaus Geyer ist Stadtplaner, angestellt bei der Stadt Villingen-Schwenningen. Und er hat eine Menge gute Ideen, für die er sich wirklich begeistern kann. Bei einer Führung erläutert er diese einer Schar Bürger, die sich für die Planungen der Stadt hinsichtlich der ehemaligen Kasernengelände Lyautey und Mangin interessieren. Denn hier liegt ein ganz erhebliches Stück Zukunft für Villingen.

Dabei ist diese Zukunft schon ziemlich lange versprochen. Denn es ist zwei Jahre her, da gab es hier die erste öffentliche Bürgerbegehung, wurden Pläne diskutiert. Ein Ratsmitglied der Freien Wähler sprach gar vollmundig von "einem Filetstück der Stadt", um das es hier gehe. Dabei gibt es ein solches, über 8000 Quadratmeter großes städtisches Filetstück schon seit bald 20 Jahren mit dem alten Tonhallenareal. Doch auf dem blühen bis heute allerdings nur schönste Wildblumen, wenn man sie denn lässt.

Doch Stadtplaner Klaus Geyer ist voller Optimismus. Und vor allem voller Fantasie. Wobei er auch selbstkritisch ist, wie er gleich zu Beginn seines Rundganges anmerkt. Selbstkritisch, weil so, wie sich das Wohngebiet Welvert von 2008 bis heute entwickelt hat, es nicht im Sinne einer wirklich guten Stadtplanung sein kann. "Eindimensional" nennt Geyer das Areal Welvert wörtlich. Eindimensional, weil es für andere als hier wohnende Menschen völlig uninteressant ist.

Für Lyautey, aber vor allem für das Areal Mangin wünscht sich Geyer mehr. Viel mehr. Keine 200 Meter langen Straßen, an denen nur Autos parken, sondern Spiel- und Freizeitflächen, Dienstleister und Handwerker, die für Bürger interessant sind. Und natürlich die von der Verwaltung angedachte Eigennutzung, die Menschen nicht nur zum Wohnen, sondern insbesondere auch zum Arbeiten in den Bereich locken soll.

Dinge müssen nicht wiederholt werden, und auch wenn noch kein Bebauungsplan stehe, so dürfe man dennoch nicht aufhören, Fantasie walten zu lassen, ist Geyer überzeugt. Und dann kann er sich begeistern für die Vorstellung, dass auf der ehemaligen Panzerstraße durch die beide Quartiere, verbunden durch eine Unterführung an der Richthofenstraße, zukünftig Radfahrer pendeln. Der übliche "Durchschussverkehr" eines reinen Wohngebietes sollte unbedingt vermieden werden, Parkraum am Rande entstehen oder unter die Erde gelegt werden.

Geyer spricht sich für die Nutzung ehemaliger Hallen durch Jugendliche in Eigenregie aus. Und warum nicht eine alte Werkstatt einem Oldtimernutzer überlassen? Warum nicht ein Café, ein Geschäft? Für die denkmalgeschützte Offiziersmesse sowie mehrere Bestandsbauten gibt es konkrete Wünsche, diese als Verwaltungsstandorte auszubauen. Doch es kann mehr geschehen auf diesem Areal, davon ist Klaus Geyer überzeugt. "Wer keine Fantasien pflanzt, der gewinnt nichts. Und das hier kann eine der interessantesten Quartiere Villingens werden, wenn wir nur wollen". Wohl wissend, dass vor allem die Politik es wollen muss.

Dies ist geplant

Die ehemaligen Kasernenareale Lyautey und Mangin sind noch im Besitz des Bundes. Für das fast vier Hektar große Lyautey-Areal ist das Bieterverfahren eröffnet. Es soll im Rahmen eines städtischen Bebauungsplanes von privaten Unternehmen vermarktet werden. Das etwa sieben Hektar große Areal Mangin will die Stadt erwerben und einen Teil an Dritte für den Bau preiswerter Mietwohnungen geben. Auf einem Viertel des Geländes soll die Stadtverwaltung konzentriert werden. (us)