VS-Tannheim "Blamabel und beschämend": Streit um Einsatz des Ordnungsamtes beim Festwochenende in Tannheim

Ernst Reiser kritisiert im Technischen Ausschuss das Vorgehen der Mitarbeiter des Ordnungsamtes beim Festwochenende in Tannheim. Der zuständige Amtsleiter hält dagegen und sieht keinen Anlass für die Anschuldigungen.

Die schönsten Ereignisse können mitunter anders enden, als gedacht. Aktuelles Beispiel: das Festwochenende in Tannheim. Dessen Ausgang wurde plötzlich Thema im Technischen Ausschuss am Dienstagabend. Auf den Tisch brachte es Ernst Reiser, Stadtrat der Freien Wähler, als er, in Richtung des Leiters des Ordnungsamtes, Ralf Glück, sagt: "Das Ordnungsamt war der Spielverderber."

Der Ort des Geschehens: Die Party beim Feuerwehrhaus. Als dort im Festzelt auch nach der vereinbarten Sperrstunde um null Uhr die Leute auf dem Vorplatz feierten, habe Ortsvorsteherin Anja Keller zwar versucht, die Leute nach drinnen zu lotsen, scheiterte jedoch, wohl auch deshalb, weil die Halle voll war. Als um ein Uhr zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes kamen, hätten sie Keller gebeten, die Musik auszuschalten, Keller habe die Musik nur zurückdrehen wollen, daraufhin hätten die Ordnungshüter ihr mit einer Strafanzeige gedroht. "Dafür", sagt Ernst Reiser, "habe ich kein Verständnis." Denn Beschwerden hätten, so Reiser, keine vorgelegen, das hätten die Mitarbeiter auch auf Nachfrage Kellers bestätigt.

"Ein solches Verhalten ist blamabel und beschämend. Eine Entschuldigung bei der Ortschaftsrätin, beim Festausschuss und bei ganz Tannheim wäre angebracht", sagt Reiser.

Ralf Glück sitzt, während Ernst Reiser redet, mit verschränkten Armen da, dann sagt er, nicht ganz so ruhig, wie er vielleicht wollte: "Es gäbe eine ganze Menge zu sagen, und vieles von dem was gesagt wurde, ist falsch." Mit Anja Keller habe er bereits gesprochen. Es war wohl kein erfreuliches Gespräch. Jedenfalls wolle er sich dazu nicht äußern. Stattdessen sagt er: "Es gab sehr wohl Beschwerden, die gingen über die Landespolizei ein, sind also nachprüfbar."

Jedes Fest wird früher oder später von Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert. "In Tannheim haben wir auf die Kontrolle auf das niedrigste Niveau heruntergeschraubt." Kontrolliert habe man gar erst auf die Aufforderung aus Pfaffenweiler hin, dass doch gleiches Recht für alle gelten solle. Wie moderat die Kontrolle war, zeige, so Glück, dass die Mitarbeiter erst um ein Uhr, also eine Stunde nach der gemeinsam vereinbarten Sperrstunde, am Festzelt angekommen seien. "Das Bürgeramt hat sich nicht zu entschuldigen, es wurde genau das gemacht, was von uns verlangt wird."

Was jetzt mit der Strafanzeige sei, will Reiser wissen. "Wenn überhaupt", sagt Glück, "kann es nur einen Bußgeldbescheid geben, schließlich liegt keine Straftat vor." Dazu müsse er nun erst den vollständigen Bericht und das Ergebnis interner Gespräche abwarten. Nach allem was er bisher wisse, seien die Kollegen "stark angegangen worden."

Die Kirche im Dorf lassen, dazu mahnt schließlich Detlev Bührer. "Am Ende sind solche Vorfälle meist nicht ganz so schlimm, wie sie erst erscheinen." Jetzt obliege es Ralf Glück und Anja Keller, das Ganze zu klären.