Villingen-Schwenningen Billiger Sex lockt Schweizer und Franzosen in den Schwarzwald

In Villingen-Schwenningen arbeiten über 80 Frauen als Prostituierte. Die Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Schweiz soll dabei die Prostitution befeuern. Die SPD-Spitzenkandidaten Leni Breymaier fordert nun ein generelles Verbot.

Mit einem pikanten Thema, das im aktuellen Bundestagswahlkampf zwar keine Rolle spielt, aber dennoch für Villingen-Schwenningen immer brisanter zu werden scheint, befasste sich die Orts-SPD. Zum Thema Prostitution und Sextourismus in Villingen-Schwenningen lud der Stadtverband die Vorsitzende der Landes-SPD und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Leni Breymaier, ein.

Gemeinsam mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Jens Löw und Birgitta Schäfer, Juristin und engagiert unter anderem im Vorstand von Frauen für Frauen, diskutierte Breymaier vor rund 20 Zuhörern im kühlen Keller des Abt-Gaisser-Haus zum Thema Prostitution generell. Sie bezog dabei klar Haltung gegen jegliche Form der käuflichen Liebe, insbesondere aber der Zwangs- und Armutsprostitution, zu denen ihrer Meinung nach bis zu 90 Prozent aller Liebesfrauen gezwungen werden. "Das ist legaler Menschenhandel", verwies sie darauf, dass der Großteil der überwiegend aus Osteuropa eingereisten Frauen nicht freiwillig in Deutschland sei, um in Bordellen ihre Dienste anzubieten. Ihr Ansatz sei, Prostitution in Deutschland komplett zu verbieten. "Wir brauchen eine gesellschaftliche Haltung zum Thema Prostitution, ebenso wie die Gesellschaft eine Haltung zu Diebstahl oder Mord hat."

Jens Löw fürchtet eine Stigmatisierung der Stadt Villingen-Schwenningen, durch den Sextourismus. Da Prostitution in Frankreich verboten und in der Schweiz sehr teuer sei, lockten die Bordelle, FKK- und Privatclubs in der Doppelstadt besonders Besucher aus diesen Nachbarländern an. "Wir wollen Villingen-Schwenningen als Wirtschaftsstandort national und international voran bringen. Wenn unsere Stadt in erster Linie mit Prostitution in Verbindung gebracht wird, hat das eine negative Wirkung nach außen." Löw erinnerte an das Jahr 2010, als groß angelegte Razzien in Bordellen bundesweit Aufmerksamkeit erregten.

Birgitta Schäfer hat als Juristin in Sachen Strafrecht häufig mit Prostituierten zu tun, die von ihren Zuhältern brutal misshandelt werden. Sie sagte zum im Juli in Kraft getretene Gesetz zum Schutz von Prostituierten, dass es "zwar in manchen Bereichen Hilfe bringt, aber das reicht nicht." Vielmehr müsse man die Frauen auf verschiedene Hilfsorganisationen aufmerksam machen. "Wir müssen den Frauen aufzeigen, dass es Alternativen gibt." Allerdings sei das nicht einfach, oftmals sprechen die Frauen kein Wort Deutsch. Wie Schäfer aufzählte, gibt es in Villingen-Schwenningen derzeit vier FKK-Clubs, zwei Laufhäuser sowie mehrere Sauna- und Privatclubs. Unter der Woche seien zwischen 60 und 80 Prostituierte in VS. "Am Wochenende entsprechend mehr."

Leni Breymaier versprach auf Nachfrage, dass sie im Falle eines Bundestagsmandats mit dem Kampf gegen die Prostitution auf jeden Fall nerven werde.