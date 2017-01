Villingen-Schwenningen Bilanz zum Zähringertreffen: "Es war ein wunderschönes Fest"

Fasnetvereine waren begeistert vom Narrentreffen. Vielleicht könnte das ein oder andere sogar noch in die Fasnet übernommen werden.

Die zahlreichen Guggenmusiken und die Villinger Fasnetstüble haben dem Zähringer Narrentreffen am Wochenende einen ganz besonderen Stempel aufgedrückt. Die Stüble waren nach den Umzügen überall voll und die Stimmung ausgelassen. "Wir hatten einen ungeheuren Andrang", berichtete Roland Weißer, der als Chef der Villinger Wueschtgruppe mit einem großen Team am Samstag die Zehntscheuer bewirtschaftete.

Andrang und Stimmung waren "unwahrscheinlich", berichtete der Wueschtvatter. Die Einheimischen und die Besucher von auswärts mischten sich bunt und es gab jede Menge "freundschaftlicher und humorvoller Kontakte". All dies, so Weisser, "hat auch uns riesigen Spaß gemacht".

"Die Schweizer Guggenmusiken waren alle toll, die haben zum Teil ein ganz andere musikalische Qualität als Guggenmusiken bei uns", schwärmte Weißer. Das stellten auch zahlreiche andere Besucher fest. Eine Fülle von Power-Bands drückten dem Narrentreffen musikalisch ihren Stempel auf. So viel Musik war noch nie. "Da hat man Gruppen gehört, die blieb einem der Mund offen stehen", berichtete auch Stadtrat Ernst Reiser. Einziger Nachteil: Wo die Guggenmusiken das Kommando übernahmen, war eine Unterhaltung schlicht nicht mehr möglich.

In den meisten närrischen Stüble herrschte Hochstimmung. Das galt auch für "Blaulichtstüble" der Villinger Feuerwehr im Gerätehaus. Es war gepresst voll und stimmungsmäßig voll im Griff der Guggenmusiken. "Nebenbei haben wir noch den Brandschutz sichergestellt und mehrere Sonderaufgaben beim Narrentreffen erledigt", berichtete Thomas Hog. Glücklicherweise kam nicht noch ein Brand- oder Unfalleinsatz dazu. Doch auch den hätten die Floriansjünger jederzeit bewältigt.

Pech hatte am Samstagabend die Glonki-Gilde mit ihrem Zelt im Kommödiengarten des Franziskaner Kulturzentrums. Der hölzerne Boden war vom Zeltverleiher für Villinger Fasnetverhältnisse nicht ausreichend verstärkt gewesen. Die Bohlen gaben nach, so dass gefährliche Stolperfallen entstanden. Um 0.30 Uhr entschlossen sich die Verantwortlichen, das Zelt zu schließen, bevor was passiert. Ansonsten war Glonki-Vatter Günter Reichenberger voll des Lobes über die Veranstaltung. Ebenso Lutz Melzer von der Schwenninger Narrenzunft, die mit 35 Helfern zwei Tage lang das Münsterzentrum bewirtete. "Die Stimmung war super, alles hat gut geklappt, es war ein wunderschönes Fest", äußerte Melzer seine Begeisterung.

"Toll war's. Wir sind hochzufrieden", sagte auch Dominik Schaaf, der Vorsitzende der Villinger Katzenmusik. "Da merkt man, dass die Organisatoren alles gestandene Fastnachter sind." Die Katzenmusik selbst hat mit 26 Mann die Umzüge organisiert und auch da lief alles einwandfrei. "Der Fackelumzug war einfach klasse", schwärmte er.

Vielen Besuchern gefiel auch die Tatsache, dass die "Kneipenmeilde" Färberstraße erstmalig ins närrische Geschehen einbezogen wurde. Vor dem Gasthaus Ott musizierten zahlreiche Gruppen im Freien und lockten närrisches Publikum an. "Das war super für mich", sagte Ott-Wirt Domenico Wittkopf, der draußen einen Getränke- und Würstlewagen aufstellte. Allerdings bedauerte er, dass von seinen Wirtskollegen kaum einer was gemacht habe. Es sei aber grundsätzlich der richtige Weg, die Färberstraße einzubinden. Das tue der Stimmung gut und wirke befriedend. Er hoffe, dass dies auch an der bevorstehenden Fasnet der Fall sein werde.