vor 15 Minuten SK Villingen-Schwenningen Bienenalarm vor Kebab-Imbiss in der Villinger Innenstadt

Es war ein lautes Summen zu hören und dann sei der Himmel schwarz gewesen, so schilderten Passanten in der Villinger Innenstadt einen anfliegenden Bienenschwarm, der sich kurze Zeit später an einem Sonnenschirm eines Kebab-Imbisses niedergelassen hat.