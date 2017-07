Villingen-Schwenningen Biberfamilie nistet sich an der Villinger Brigach ein

Sechs Tiere sind vor allem in den Abendstunden zu beobachten

Eine sechsköpfige Biberfamilie hat sich an der Brigach im südlichen Bereich Villingens eingenistet. In der Böschung scheint der Bau zu sein, denn hier ist die Brigach durch eine für die Biber praktisch schon vorhandene Staustufe tief und gibt genug Raum zum schwimmen und hat auch eine Menge Pflanzen zu bieten. Zwei Alttiere und vier Jungtiere konnten bisher vor allem in den Abendstunden gesichtet werden, die sehr aktiv sind. Doch es scheint nicht immer so friedlich zuzugehen wie auf den Bildern, denn kurze Zeit später kommt es zwischen einem Jungbiber und einem der alten Tiere (großes Bild), das sich an der Böschung mit frischem Grün versorgt, zu einer heftigen Auseinandersetzung, die rasend schnell ein Ende findet. Merke, Biber sind groß, sehen ziemlich gemütlich und langsam aus, können aber blitzschnell reagieren, wenn es sein muss. Text/Bilder: Uwe Spille