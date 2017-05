Villingen-Schwenningen Bewaffneter Raub entpuppt sich vor Gericht als Betrug

Lügengebäude bricht zusammen. Angeklagter aus Villingen muss wegen seines umfangreichen Vorstrafenregisters hinter Gitter

VS-Villingen/Konstanz – Die dicke Lüge eines 25-Jährigen aus Rottweil und eine von ihm angestiftete Falschaussage eines Zeugen aus Villingen brachten gestern vor dem Landgericht Konstanz eine Anklage wegen räuberischen Diebstahls zum Einsturz. Ein 29-jähriger Mann aus Villingen wurde deshalb anstatt wegen schweren räuberischen Diebstahls nur wegen Betrugs verurteilt. Er kam mit sechs Monaten Haft davon. Die Strafe konnte wegen seiner zahlreichen Vorverurteilungen nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.

Nach der Anzeige des 25-Jährigen Rottweilers war die Anklage davon ausgegangen, dass ihm der 29-jährige Angeklagte bei einem fingierten Handyverkauf nachts in Villingen im Juni 2015 500 Euro entrissen und ihn mit einem Messer in der Hand von der Verfolgung abgehalten hatte. Zwei Begleiter des Geschädigten hatten dies bei der Polizei bestätigt. Der Angeklagte erklärte gestern aber, der 25-Jährige habe ihn in einer Kneipe in der Färberstraße nach Marihuana gefragt. Er habe zugesagt, obwohl er überhaupt nichts liefern konnte. Wegen der vereinbarten 500 Euro sei man zusammen nach Rottweil gefahren, weil der Käufer seine EC-Karte holen musste. Zurück in Villingen habe er das Geld aus einem Bankautomaten geholt und ihm übergeben. Damit sei er dann einfach abgehauen.

Der 25-Jährige erzählte dem Gericht wieder die Geschichte mit dem geplanten Ankauf eines Handys. Von Rauschgift könne keine Rede sein, behauptete er. Und an ein Messer könne er sich auch nicht erinnern. Letztendlich zweifelte er sogar daran, dass der richtige Mann auf der Anklagebank saß. "Haben wir hier den Falschen", fragte der Vorsitzende Richter. "Ich glaube, ja" antwortete der 25-Jährige.

Zwei weitere Personen, die seine Aussage über den missglückten Handykauf und den Gelddiebstahl mit Messer bestätigen sollten, erschienen nicht oder waren nicht mehr auffindbar. Überraschend erklärte ein dritter angeblicher Tatzeuge: "Ich war damals gar nicht dabei". Der 25-Jährige hatte ihn zur Falschaussage bei der Polizei überredet. Dann stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein mehr hatte, als er damals noch Rottweil gefahren war. Damit waren der Vertreterin der Staatsanwaltschaft drei Straftaten bekannt geworden, was für ihn ein Nachspiel haben könnte.

Schlussendlich hielt das Gericht die Angaben des Angeklagten für glaubwürdiger. Deshalb konnte er jetzt nur verurteilt werden, weil er das Geld des 25-Jährigen genommen, aber nichts dafür geliefert hatte. Das war Betrug.