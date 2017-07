Villingen-Schwenningen Bewährungsstrafe für jähzornigen Vater

Mahnende Worte für tobende Kinder führen in Schwenningen zu Ausraster. Mit Flaschenwurf und Bedrohungen auf Zurechtweisung reagiert

Vs-Villingen (us) Was würde man tun, wenn einem im Supermarkt mehrere Kinder auf Rollern begegnen würden, die wild herumfahren und dabei auch noch andere Menschen anrempeln? Wahrscheinlich würde man reagieren wie der Mann, der im September vergangenen Jahres in dieser Situation die Eltern ansprach und darauf hinwies, dass Kinder nicht in einem Supermarkt mit Rollern herumfahren sollten.

Was allerdings in diesem Fall erhebliche Konsequenzen nach sich zog. Denn der Vater der Kinder war von der Ermahnung überhaupt nicht erfreut. Seine wütende Antwort war eine 1,5 Liter Kunststoffflasche, die er dem Mahner an den Kopf warf. Dafür stand er nun vor dem Amtsgericht in Villingen und hatte sich zu verantworten.

Der arbeitslose Industriemechaniker und Vater war zu besagtem Zeitpunkt in einem Supermarkt in Schwenningen einkaufen. Ebenso der Geschädigte. Der hätte nie gedacht, dass seine kurze Bemerkung, dass man die Kinder nicht einfach so im Supermarkt herumfahren lassen könne, eine solche aggressive Reaktion hervorrufen könne. Regelrecht explodiert sei der Mann, habe ihn, nachdem er zu Boden gegangen sei, auch noch mit einem Faustschlag gegen die Brust attackiert und hernach, als er ihn an der Kasse zur Rede stellte, damit bedroht, noch eine Flasche gegen ihn zu werfen.

Ja, eine Flasche habe er geworfen, aber nur aus dem Reflex heraus, gab der Angeklagte zu. Er wollte seine Ruhe und der Kläger habe nur genervt. "Er hat meine Familie als asozial bezeichnet, das konnte ich so nicht stehen lassen", verteidigte er sich. Aber mit der Faust habe er ihn nicht traktiert. Als ihm der Geschädigte noch bis zur Kasse folgte, habe er ihm mit einer weiteren Flasche gedroht, "aber nur, damit er endlich aufhört zu nerven", so der Angeklagte.

Eine Gehirnerschütterung, Prellungen am Schädel und Kiefergelenk, eine zweiwöchige Krankschreibung, dass sei nicht eben eine Kleinigkeit, kommentierte Richter Bäumler daraufhin. Die Flasche sei zweifelsfrei geworfen worden, stellte er weiter fest. Was mit dem Faustschlag war, da müsste man die Zeugen befragen. Doch vor deren Vernehmung schlage er vor, es einfach bei dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß zu belassen angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte im August eine Arbeitsstelle antreten könne. Sechs Monate auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit, so Richter Bäumler, das sei ein völlig gerechtfertigtes Strafmaß.

Dieser Strafe wollte der Beklagte schon widersprechen, als ihn sein Anwalt zu einer Beratung zurückzog, nach der er die Strafe akzeptierte. Das dicke Ende kommt für ihn ohnehin noch, weil noch die zivilrechtlichen Konsequenzen auf ihn zukommen in Form von Schmerzensgeld und den Forderungen der Versicherungen. Ob der jähzornige Mann allerdings seinen Erziehungsstil gegenüber seinen Kindern ändern wird, dürfte fraglich sein.