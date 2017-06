Villingen-Schwenningen Bewährungsstrafe für Beamtenbeleidigung und versuchte Körperverletzung

Letzte Chance für 26-jährigen Angeklagten vor dem Villinger Amtsgericht

Villingen-Schwenningen (in) Einen kräftigen Schuss vor den Bug als letzte Warnung bekam ein 26-jähriger Angeklagter von Richter Bäumler vom Villinger Amtsgericht verpasst. Mit fünf Monaten Freiheitsentzug, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, ahndete der Richter den Widerstand und die Beleidigungen gegen Vollzugsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung, den der Angeklagte sich im November 2016 geleistet hatte. Einschlägig vorbestraft wegen verschiedener Delikte, kam der Angeklagte wegen einer günstigen Sozialprognose noch einmal um einen Knastaufenthalt herum. Richter Bäumler machte deutlich, dass er dieses Urteil als letzte Warnung für den Angeklagten sehe. Außerdem muss der Verurteilte 150 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und sich wegen seines offensichtlichen Alkoholproblems zur Beratung an die Fachstelle Sucht wenden. Viele vorangegangenen Straftaten wurden unter Alkoholeinfluss begangen. Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem Schlusswort ausdrücklich bei den Vollzugsbeamten.