VS-Schwenningen Betrunkener vergisst Topf auf dem Herd

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend einen Kochtopf auf einem Herd vergessen und ist eingeschlafen.

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr ist der Feuerwehrleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Gebäudes in der Reutestraße gemeldet worden. Als die Feuerwehr zusammen mit den eingesetzten Beamten vor Ort waren, konnte die Rauchentwicklung schnell lokalisiert werden: In einer Wohnung war auf dem Herd vergessenes Essen angebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich darum und lüftete die Wohnung druch. Aufgrund erheblichen Alkoholkonsums war der 41-jährige Bewohner während des Kochens eingeschlafen. Auf Anordnung des Notarztes wurde der Mann zur Untersuchung vorsorglich ins Klinikum verbracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.