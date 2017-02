Villingen-Schwenningen Betrunkener Patient randaliert erst im Rettungswagen und dann im Klinikum

Gleich zweimal musste sich die Polizei um einen renitenten 30-Jährigen kümmern. Seine Nacht endete unter polizeilicher Obhut.

Ein alkoholisierter Mann hat am Samstag um 20.30 Uhr in einem Rettungswagen randaliert und so die Helfer gezwungen, die Polizei zu holen. Der 30-Jährige hatte blutende Verletzungen, die behandelt werden mussten. Weil der Mann nicht zu beruhigen war, begleiteten vier Polizisten den Sanka, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Im Krankenhaus machten die Beamten noch einen Atemalkoholtest, der bestätigte, dass der Patient nicht mehr nüchtern war.

Kurz vor Mitternacht ereilte die Polizei ein Hilferuf aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, weil der 30-Jährige im Behandlungszimmer ausflippte, mit Urinbechern um sich warf, Blut verspritzte und nach seiner Untersuchung den Raum partout nicht verlassen wollte. Deswegen rückte die Polizei ein zweites Mal zu dem 30-Jährigen aus, der zwar jetzt behandelt, aber trotzdem nicht zur Vernunft zu bringen war.

Letztendlich blieb den eingesetzten Beamten nichts anderes übrig, als ihn in Gewahrsam zu nehmen. Er verbrachte die Nacht unter polizeilicher Beobachtung.