Villingen-Schwenningen Betrunkener Mann droht mit Bombe

Eine Bombendrohung ging am Samstag bei der Polizei in Villingen-Schwenningen ein.

Im Pressebericht der Polzei heißt es dazu: Ein hörbar alkoholisierter Mann hat am Samstagabend zweimal bei der Rettungsleitstelle angerufen und erklärt, dass in einem Zug in einem Bahnhof eine Bombe deponiert sei. Genauere Angaben zu Bahnhof und Zug machte er nicht. Die Polizei kontrollierte daraufhin die örtlichen Bahnhöfe, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Die Sachbearbeitung wurde von der Bundespolizei übernommen.