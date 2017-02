VS-Villingen Betrunken über rote Ampel gefahren - Auto geht nach Unfall in Flammen auf

Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr am Samstagnachmittag bei Rot über die Ampel und rammte ein Linksabbieger - Das Auto geriet sofort in Brand, die Insassen wurden leicht verletzt.

Am Samstag, um 16.30 Uhr, ist an der Kreuzung Vockenhauser Straße/Goldenbühlstraße nach einem Vorfahrtsunfall ein Auto in Brand geraten und völlig zerstört worden. Ein unter Alkoholeinwikrung stehender BMW-Fahrer aus Lettland fuhr auf der Vockenhauser Straße und wollte die Kreuzung mit der Goldenbühlstraße geradeaus überqueren. Obwohl seine Ampel rot zeigt, fuhr er völlig unbeeindruckt in die Kreuzung hinein, wo er mit einem in dem Moment linksabbiegenden Ford heftig zusammenstieß. Der BMW des 32-Jährigen wurde von der Aufprallwucht in einen angrenzenden Metallzaun gedrückt. Der mit zwei Personen besetzte Ford fing sofort nach der Kollision Feuer und brannte danach vollständig aus. Beide Insassen, 19 und 21 Jahre alt, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie verletzten sich glücklicherweise nur leicht.Ein beim Unfallverursacher noch vor Ort durchgeführter Atemalkholtest lag im Ergebnis bei fast 2 Promille. Deswegen ging es anschließend zur Blutentnahme. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Die Feuerwehr war vor Ort.