VS-Villingen Betriebserlaubnis erteilt: Kikripp darf ab sofort als Kindertagesstätte arbeiten

Die Kikripp hat die bislang fehlende Betriebserlaubnis für eine Kindertagesstätte bekommen. Kita-Geschäftsführer Marius Neininger erklärt, was noch ansteht.

Vier Wochen später als eigentlich geplant, darf die Großtagespflege Kikripp ab sofort als Kindertagesstätte betrieben werden. Die entsprechende Genehmigung hat der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) in Baden-Württemberg nun erteilt, das bestätig Marius Neininger, Prokurist der Kikripp auf Nachfrage des SÜDKURIER.

"An den Rahmenbedingungen verändert sich dadurch nicht viel", sagt Neininger. Jedenfalls nicht für die Eltern. Die maximale Betreuungsdauer von 49 Stunden pro Woche wird weiterhin gewährleistet sein. Anders für die 18 Mitarbeiter. Für sie gilt mit der Überführung in eine städtische Einrichtung ab sofort der Tariflohn. "Als private Kita ist es kaum möglich, den Tariflohn zu erwirtschaften, dadurch haben wir vorher schon qualifiziertes Personal verloren", sagt Neininger. Planungssicherheit hat er nun gewonnen. Und die kann er für das nächste Großprojekt auch gebrauchen.

Auf der momentanen Parkplatzfläche soll auf einer Fläche von 300 Quadratmetern ein Anbau entstehen, in dem erste einmal die Küche und ein Essensraum untergebracht werden sollen. Die Bauanträge sind gestellt, läuft alles nach Plan, kann in vier Wochen mit dem Bau begonnen werden. "Bis Herbst", sagt Neininger, "soll alles fertig sein". Gut 800 000 Euro wird der Neubau kosten. "Das finanzieren wir", sagt Neininger, "nicht die Stadt". Nachdem zu Beginn des Jahres die Kikripp aufgrund der fehlenden Genehmigung kurz vor der Schließung stand, hatte die Stadt eine Sondergenehmigung erteilt, die der Einrichtung den Betrieb als Großtagespflege bis auf Weiteres ermöglicht hatte.

Die Kikripp

Im Juli 2016 fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Großtagespflegeeinrichtung Kikripp in eine Kindertagesstätte umzuwandeln und ab Januar 2017 in die städtische Bedarfsplanung aufzunehmen. Mit der Aufnahme in die städtische Bedarfsplanung bezuschusst die Stadt nun die Betriebskosten der Einrichtung zu 100 Prozent. Die Einrichtung bleibt weiterhin eine privat geführte Kita. Derzeit werden dort 48 Kinder betreut. Bis Herbst planen die Verantwortlichen einen Anbau.