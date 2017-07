vor 1 Stunde Alexander Hämmerling Villingen-Schwenningen Betriebe suchen nach Auszubildenden – Schüler fragen aber nur oberflächlich nach

Die fast 350 Schüler der Realschule am Deutenberg haben bei der Radar-Berufsmesse ihre Fühler in Richtung Berufsleben ausgestreckt. Etwa 40 Unternehmen buhlten in der sechsten Auflage der Berufsmesse am Schulverbund um künftige Auszubildende.