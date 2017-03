Besuch zum Keltentag

Im Villinger Franziskanermuseum findet am 26. März der Keltentag statt mit zahlreichen Vorführungen.

Zum Keltentag am Sonntag, 26. März, erhält das Franziskanermuseum Besuch vom Heidengraben. Die Keltengruppe "Riusiava" wird von 13 bis 17 Uhr im Innenhof des Franziskaners das Leben in der jüngeren Eisenzeit darstellen. Aus der Zeit der römischen Feldzüge im 1. Jahrhundert vor Christus stammt auch das Oppidum am Heidengraben, eine befestigte Siedlung, die zu den bedeutendsten Fundstätten dieser Zeit in Baden-Württemberg gehört. Die Gruppe bietet eine Waffenschau und eine Druidenerklärung. Der Magdalenenberg bei Villingen ist über ein halbes Jahrtausend älter als die Fundstätte am Heidengraben und gehört in die frühkeltische Epoche, die Hallstattzeit. Diese Zeit wird am Keltentag von der Gruppe "Nagaroon" aus Backnang abgedeckt. Zu den wichtigsten Quellen des Reichtums der Keltenfürsten, wie dem Erbauer der Grablege vom Magdalenenberg, zählten der Eisen- und Salzhandel. Erläuterungen zum historischen Salzbergbau bilden daher neben Handwerksvorführungen einen Schwerpunkt. Bild: Städtische Museen