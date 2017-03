Villingen-Schwenningen Besonderes Jazz-Projekt in Villingen: 40 Jazzer messen sich im fulminanten Finale

Das Freiburger Projekt: Das Contemporary-Big-Band-Project aus Freiburg vereint in seinem Kollektiv Musiker der jungen deutschen Jazzszene. Das Ensemble ist für seine Arbeit über Genregrenzen hinweg bekannt. Projekte mit Live-Elektronik, Hip-Hop, Techno. An diesem Abend wird die Band vom Laptop-Artist-Kai Littkopf, der deutschen Rapperin und Sängerin Brixx sowie der international renommierten Jazzsängerin Yumi Ito komplettiert. Besonders Brixx, die mit vollem Namen Ildiko Basa, heißt, hat sich in der Szene einen Namen gemacht. Als Jugendliche kam sie von Ungarn nach Kassel, dort wurde sie von der Musikszene der amerikanischen Clubs, in denen hauptsächlich Hip-Hop gespielt wurde, geprägt. So war sie bereits zusammen mit Sabrina Setlur zu hören.

Die Kaderschmiede: Besonders interessant ist, dass im Freiburger Ensemble auch Musiker spielen, die nach ihrer Zeit am Gymnasium am Deutenberg Jazz studierten und nun treibende Kräfte in der deutschen Jazzszene sind, zum Beispiel Jonathan Maag, mehrfacher Preisträger in Deutschland und in der Schweiz, oder Daniel Roncari, Mitglied des Bundesjugend–Jazzorchesters. Maag war selbst am Gymnasium am Deutenberg. Unvergessen sind immer noch seine Auftritte bei den Schulkonzerten, wo sein virtuoses Saxofonspiel die künstlerischen Grenzen des bei Schulmusik Üblichen sprengte, heißt es in der Pressemitteilung. Der 29-Jährige hat nach seinem Abitur Jazz-Saxofon bei Andy Scherrer an der Hochschule der Künste in Bern studiert. Den Master in Composition bei Django Bates und Frank Sikora schloss er 2013 „mit Auszeichnung” ab. Mit seinen Bands, die aktuelle heißt „Bounce“, räumt Jonathan Maag die Preise beinahe in Serie ab.